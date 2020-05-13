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Гендиректор Черноморца: Руководство приложило максимум усилий, чтобы сохранить команду

Первая лига
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Моряки вернулись к тренировкам

Гендиректор Черноморца: Руководство приложило максимум усилий, чтобы сохранить команду
Новина українською

Со вчерашнего дня главная команда одесского "Черноморца", который выступает в Первой лиге, вернулась к тренировкам.

"Моряки" собрались на своей базе в Совиньоне и с соблюдением противоэпидемиологических требований (в частности температурного скрининга), провели собрание коллектива на одном из полей учебно-тренировочной базы.

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Генеральный директор ФК "Черноморец" Анатолий Мисюра сообщил, что руководство клуба приложило максимум усилий, чтобы любым способом сохранить команду "черно-синих".

В условиях глобального кризиса это очень нелегко. К сожалению, придется пойти на снижение зарплат до тех пор, пока экономика страны снова не наберет обороты после карантина.

Будем ждать возобновления чемпионата и готовиться, тщательно следуя рекомендациям нашего медицинского персонала, опирающиеся на медпротокол, разработанный футбольными властями Украины.

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) тренировка Анатолий Мисюра карантин
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Источник:
Чорноморець

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