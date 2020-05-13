Гендиректор Черноморца: Руководство приложило максимум усилий, чтобы сохранить команду

Со вчерашнего дня главная команда одесского "Черноморца", который выступает в Первой лиге, вернулась к тренировкам.

"Моряки" собрались на своей базе в Совиньоне и с соблюдением противоэпидемиологических требований (в частности температурного скрининга), провели собрание коллектива на одном из полей учебно-тренировочной базы.

Генеральный директор ФК "Черноморец" Анатолий Мисюра сообщил, что руководство клуба приложило максимум усилий, чтобы любым способом сохранить команду "черно-синих".

В условиях глобального кризиса это очень нелегко. К сожалению, придется пойти на снижение зарплат до тех пор, пока экономика страны снова не наберет обороты после карантина.

Будем ждать возобновления чемпионата и готовиться, тщательно следуя рекомендациям нашего медицинского персонала, опирающиеся на медпротокол, разработанный футбольными властями Украины.