Президент Ингульца заметил двуличность Руха и вспомнил призыв Волыни объединиться против Львова

Александр Поворознюк, президент "Ингульца", прокомментировал голосование отдельных клубов Первой лиги о непродлении соревнований по регламенту из-за пандемии COVID-19 и карантина.

Наиболее интересной, считает президент "Ингульца", выглядит позиция львовского "Руха".

Голосовали за доигрывание, а за кулисами звонили ко всем президентам и рассказывали, что так делать не надо ..."Рух" сделал свою работу до этого и проголосовал чисто символически, потому что выходит голосуют "против" доигрывания, а на следующий день - "товарняк" с "Динамо" играют.

Луцкая "Волынь" в голосовании воздержалась.

Вот "Волынь". Валентин (Валентин Кошельник - спортивный директор "Волыни", - ред.), ьы приезжал ко мне и сказал: "Давай объединимся против "Руха", что нам "Рух"? А я тебе что сказал: "Ингулец играет честно!". И мы только в спортивной борьбе будем доказывать свое место в УПЛ. Сейчас же они объединяются с "Рухом", чтобы унизить "Ингулец"? Вы этого не сделаете - мы маленькая, но гордая птица. Надо будет играть в Первой лиге еще год - будем.

Мне уже видео сбрасывают из ресторана, где после Совета лиг ПФЛ сидят "Минай", "Рух" и "Волынь", "приливают" то, что они уже вышли [в УПЛ]. Так получается, что с исполкомом УАФ они все решили и будут играть в УПЛ?.. "Приливали" же все вместе, если надо - видео скину, покажу.

Поворознюк выразил удивление по поводу того, как голосовали зорянские "Балканы".

Именно я затянул их в Первую лигу, все об этом знают. Насколько они хотели играть, а теперь случилось так, что не хотят? Дима (Дмитрий Голубев - президент "Балкан", - ред.), а в чем проблемы? Ты же хотел играть, а теперь голосуешь чтобы не доигрывать. Я думаю, что болельщики сделают выводы из этого, но это ваши проблемы - не мои.

Досталось от президента "Ингульца" и руководителям ПФЛ - спортивному директору Евгению Морозу и президенту Сергею Макарову.