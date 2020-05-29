Дмитрий Михайленко: Первая лига пошла на мировой рекорд

Коуч "Днепр-1" Дмитрий Михайленко рассказал о невероятно длительной паузе в Первой лиге, ведь после зимнего перерыва команды так и не возобновили выступления весной и сразу ушли на карантин, который длится уже два с половиной месяца.

А недавно клубы приняли решение о том, чтобы не доигрывать сезон - по крайней мере по регламенту.

Первая лига пошла на мировой рекорд! Они уже полгода не играют. В ноябре закончили. В далеком 2019-м, когда еще матчи проходили, мы наблюдали за ними. У нас есть ребята, которые смотрят матчи ПФЛ.