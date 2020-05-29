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Дмитрий Михайленко: Первая лига пошла на мировой рекорд
По продолжительности паузы
Коуч "Днепр-1" Дмитрий Михайленко рассказал о невероятно длительной паузе в Первой лиге, ведь после зимнего перерыва команды так и не возобновили выступления весной и сразу ушли на карантин, который длится уже два с половиной месяца.
А недавно клубы приняли решение о том, чтобы не доигрывать сезон - по крайней мере по регламенту.
Первая лига пошла на мировой рекорд! Они уже полгода не играют. В ноябре закончили.
В далеком 2019-м, когда еще матчи проходили, мы наблюдали за ними. У нас есть ребята, которые смотрят матчи ПФЛ.
Видели Козловского случайно, разговаривали с ним в аэропорту, встретились еще перед карантином. У "Руха" хорошая команда, у "Ингульца" и "Волыни" традиционно сильные.
В Первой лиге борьба сейчас гораздо интереснее, чем в высшей в плане того, что многие команды претендуют на первое место.