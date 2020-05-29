  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Дмитрий Михайленко: Первая лига пошла на мировой рекорд
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дмитрий Михайленко: Первая лига пошла на мировой рекорд

Первая лига
(1 голосов)

По продолжительности паузы

Дмитрий Михайленко: Первая лига пошла на мировой рекорд
Новина українською

Коуч "Днепр-1" Дмитрий Михайленко рассказал о невероятно длительной паузе в Первой лиге, ведь после зимнего перерыва команды так и не возобновили выступления весной и сразу ушли на карантин, который длится уже два с половиной месяца.

А недавно клубы приняли решение о том, чтобы не доигрывать сезон - по крайней мере по регламенту.

Первая лига пошла на мировой рекорд! Они уже полгода не играют. В ноябре закончили.

В далеком 2019-м, когда еще матчи проходили, мы наблюдали за ними. У нас есть ребята, которые смотрят матчи ПФЛ.

Читайте такжеМихайленко: Думаю, в следующем сезоне у Лунина будут шансы побороться за основу Реала

Видели Козловского случайно, разговаривали с ним в аэропорту, встретились еще перед карантином. У "Руха" хорошая команда, у "Ингульца" и "Волыни" традиционно сильные.

В Первой лиге борьба сейчас гораздо интереснее, чем в высшей в плане того, что многие команды претендуют на первое место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Дмитрий Михайленко Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Григорий Козловский СК Днепр-1 Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Відеожурнал Yellow

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...