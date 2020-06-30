Первая лига. Волынь возвращается в тройку и догоняет лидеров

Пока Андрей Тлумак находится на самоизоляции, его команда добывает первую победу в 2020-м году. "Оболонь Бровар" терпит первое поражение с момента возобновления сезона, но пока что команда Олега Мазуренко все никак не может забить с игры.

В первом круге очный матч этих команд не стал зрелищным и закончился нулевой ничьей при минимуме опасных моментов. В подобном ключе проходил и первый тайм отчетного поединка. Киевляне выстроились в блоке 3-4-3 при построении атак, "Волынь" же атаковала больше правым флангом, где действовал Денис Кожанов. Ну и стандарты оставались козырем в рукаве и "Оболони Бровара", и "крестоносцев". Правда больше опасности после их розыгрыша создавали именно гости. Например, подачи Слободяна становились опасными. Да и Артем Ковбаса однажды успешно расшатал защитников и пробивал, но мяч прошел чуть выше ворот.

Нарушить тактическое равновесие сумели Ростислав Волошинович и Денис Кожанов. Атакующие игроки "Волыни" поймали соперника на обрезке и быстро выбежали на трех защитников. Умелый и своевременный пас 22-го номера нашел Кожанова и Денис, выбрав оптимальный момент для удара, поразил дальний угол ворот Федоривского.

Во втором тайме очень быстро травмировался Тарас Михалик. В безобидной ситуации он отыграл на своего голкипера, от которого получил не самую удобную обратную передачу и оступился. После этого Олег Мазуренко бросил в бой свежего Гутти вместо Ковбасы. И легионер "Оболони Бровара" продемонстрировал вскоре свои навыки, когда на фланге пробросил между Климцу, а затем с левой пытался закрутить в дальнюю "девятку". Вскоре после этого Игорь Мединский мог забивать в падении головой, но в ворота не попал.

Гутти и дальше пытался заострить ситуацию у ворот соперника, в одном из эпизодов Коста Тенорио продрался правым флангом и проник в штрафную, но его опасный прострел прервали защитники буквально в последний момент. "Волынь" атаковала все реже после того как Хагназари запорол хорошую атаку еще в середине второго тайма. С заменами тренерский штаб также не спешил, вплоть до конца поединка сменив лишь левого вингера - вместо Климца на фланге появился Норенков.

И все же хозяевам удалось относительно легко ужержать минимальное преимущество и догнать "Металлист 1925" и петровский "Ингулец", которые возглавили турнирную таблицу Первой лиги вчера.

Волынь - Оболонь-Бровар 1:0 (1:0)

Гол: Кожанов (38)

Волынь: Литовченко, Симинин, Михалик (Курко 56), Мартынюк, Приндета, Чачуа, Рябов, Кожанов, Хагназари (Кизилатеш 87), Климец (Норенков 70), Волошинович (Кобзарь 86).

Оболонь-Бровар: Федоривский, Майданевич, Билый, Безуглый, Голиков (Бровченко 86), Прокопенко, Валеев (Савченко 72), Покотылюк, Слободян (Островский 72), Мединский (Касимов 85), Ковбаса (Гутти 57).

Предупреждения: Чачуа (79), Кизилатеш (90+2) - Покотылюк (57)