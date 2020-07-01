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Волынь - Оболонь-Бровар 1:0. Видео гола, обзор матча

Первая лига
(1 голосов)

Луцк вернулся к лидерам

Волынь - Оболонь-Бровар 1:0. Видео гола, обзор матча
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Киевские гости после этого матча оказались на 7 позиции, правда, от первого места их отделяет всего 3 пункта.

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Лучане же, команда с лучшей атакой в Первой лиге (40 голов) и с 41 пунктом в таблице делят первую позицию вместе с "Металлист 1925" и "Ингульцом".

Первая лига, 21 тур

30.06.2020, 19:00

Луцк, стадион "Авангард"

"Волынь" (Луцк) - "Оболонь-Бровар" (Киев) 1:0

Гол: Кожанов (38)

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Оболонь-Бровар (Киев)
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