Первая лига
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Волынь - Оболонь-Бровар 1:0. Видео гола, обзор матча
Луцк вернулся к лидерам
Киевские гости после этого матча оказались на 7 позиции, правда, от первого места их отделяет всего 3 пункта.
Лучане же, команда с лучшей атакой в Первой лиге (40 голов) и с 41 пунктом в таблице делят первую позицию вместе с "Металлист 1925" и "Ингульцом".
Первая лига, 21 тур
30.06.2020, 19:00
Луцк, стадион "Авангард"
"Волынь" (Луцк) - "Оболонь-Бровар" (Киев) 1:0
Гол: Кожанов (38)
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Источник:Ютуб-канал Волині
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