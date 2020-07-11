Авангард - Балканы 3:3. Обзор матча, видео голов

Ни одна из команд в результате полученного одного очка не получила никакой турнирной выгоды. Зорянцы на 1 пункт оторвались от "зоны сумерек" переходных матчей, в которой находятся МФК "Металлург" и Черкащина".

А вот "Авангард" продолжает удерживать 8 позицию теперь с 38 пунктами и на очко отстает от "Оболонь-Бровар", но киевляне еще играют свой поединок и могут оторваться от краматорчан.

Первая лига, 23 тур

"Авангард" (Краматорск) - "Балканы" (Заря) 3:3 (2:1)

Голы: Лобов (21 пен), Матяж (32), Кириенко (90+4) - Платунов (20 пен), Луис Фернандо (54), Болокан (62)

Авангард: Денчук - Сухаров, Брюхов, Савин (Мирошник 27), Дедяев (Таранда 72) - Сеницкий, Лобов, Полюлях (Цыбульник 79) - Собко (Долинский 55), Нехтий - Матяж (Мурза 65).

Балканы: Лободров - Платунов, Гаврилюк, Николишин, Юречко, Ильницкий - Луис Фернандо (Лукас Кунья 77), Пархоменко (Пенов 81), Силва Роша (Серденюк 71), Фаюк (Златов 60) - Тропанец (Болокан 57).