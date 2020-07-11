Первая лига. Бисиклета Ситчинавы приносит Ингульцу выездную победу

Все планы Андрея Тлумака разгадал Сергей Лавриненко, в результате чего "Ингулец" уверенно довел до победы матч, в котором забил в первой же атаке.

На один из центральных матчей тура Андрей Тлумак решил выпустить не до конца здоровую пару центральных защитников. В результате поплатился за это достаточно быстро - уже на первой минуте Ника Ситчинава нашел оперативный простор и красиво использовал навес Запорожца, ударом через себя в падении отправив мяч в сетку!

Вскоре Анатолий Ульянов усугубил повреждение и покинул поле, вместо него вышел Виталий Приндета.

Гости в плане состава удивили лишь одной позицией - левого защитника. Олегу Синегубу был предоставлен отдых, а на его место вышел Николай Квасный, который также неплохо креативит, что доказал голевой передачей в матче с "Минаем" (1:1). В остальном ориентировочный состав "речников" из нашего анонса полностью совпал с основой от Сергея Лавриненко.

По первому тайму, кроме красавца-гола конечно, понравились действия Младена Бартуловича. Против бывшей команды хорват пытался себя проявить в как можно более выгодном свете и то и дело снабжал партнеров нацеленными передачами, не забывая отрабатывать и в обороне. Его визави Денис Кожанов также старался. Но, используя подстраховку, защитники "Ингульца" полностью нестрализовали угрозу от лучшего игрока Первой лиги прошлого сезона и лидера "Волыни" после карантина. В результате стопроцентных моментов хозяева так и не получили, как с игры, так и со стандартов.

Также подводило "крестоносцев" отсутствие дисциплины. Уже до перерыва на желтых карточках оказались два защитника (Михалик и Цюпа), а также опорный полузащитник Артур Рябов, что делало дальнейшие маневры этих игроков зажатыми в рамках вынужденной корректности.

После перерыва отличный шанс удвоить преимущество имел "Ингулец". Ника Ситчинава отдал пас на Коваленко, но Илья пробить Литовченко не сумел. У "Волыни" же первый серьезный момент возник после подачи с углового, когда Шуст потерял ворота. Однако в борьбе голкипера с Приндетой арбитр занял сторону именно Богдана и определил фол в том эпизоде. Все равно мяч в ворота не попал, так что в любом случае "крестоносцам" не стоило заострять внимание на этом эпизоде, а дальше идти вперед за новыми шансами.

Однако полноценного штурма у лучан не получилось из-за удаления Хагназари. Сиаваш, имея в пассиве желтую карточку, слишком грубо атаковал Бартуловича на фланге, сделав накладку. Кутаков прислушался к совету ассистента и все же предъявил иранцу второй "горчичник". Последнего бывшего игрока "Волыни", Артема Щедрого, именно в этот период Сергей Лавриненко решил бросить в бой. Таким образом все "экс-крестоносцы", даже получающий мало игрового времени Коробка, сыграли в Луцке. Причем Владимир даже мог не раз забивать, так как занял позицию Ситчинавы на острие атаки.

Правда как раз большое желание сыграло с игроком злую шутку. Он схлопотал два "горчичника" за пять минут и уравнял составы, оставив надежду "Волыни" на отыгрыш.

И все-таки использовать немногочисленные моменты хозяева так и не смогли. Победа позволила "Ингульцу" выйти в единоличные лидеры Первой лиги!

Волынь - Ингулец 0:1 (0:1)

Голы: Ситчинава (1)

Волынь (4-2-3-1): Литовченко - Симинин, Михалик, Ульянов (Приндета 23), Цюпа - Чачуа, Рябов (Сад 83) - Кожанов, Хагназари, Климец (Кулиш 59) - Волошинович (Мартынюк 75).

Ингулец (4-2-3-1): Шуст - Балан (Павлов 90+2), Семенко, Кучеренко, Квасный - Лупашко, Запорожец (Фатеев 89) - Коваленко (Козак 65), Мишуренко, Бартулович (Щедрый 78) - Ситчинава (Коробка 58).

Предупреждения: Цюпа (6), Волошинович (15), Михалик (29), Рябов (44), Хагназари (49, 71), Мартынюк (85) - Коваленко (20), Бартулович (45+2), Квасный (54), Коробка (76, 81), Щедрый (90+5)

Удаление: Хагназари (71), Недилько (71, со скамейки) - Коробка (81)