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Позорная победа лидера. Клуб Первой лиги поддержал Прикарпатье в скандале с судьей

Первая лига
(5 голосов)

Убийство франковской команды

Позорная победа лидера. Клуб Первой лиги поддержал Прикарпатье в скандале с судьей
Новина українською

"Горняк-Спорт" с Гориших Плавень выступил с официальным заявлением по поводу матч 24 тура Первой лиги "Ингулец" - "Прикарпатье" (1:0), в котором главный арбитр Иван Бондарь назначил очень сомнительное пенальти в концовке игры.

"Красно-черные" отметили, что "Прикарпатье" на выезде против "Ингульца" вполне могло рассчитывать на очки, если бы не киевский арбитр Иван Бондарь.

Именно этот арбитр принял несколько спорных решений, которые повлияли на итоговый результат.

Клуб напоминает желтую карточку за симуляцию в случае, когда надо было назначать пенальти.

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Во втором тайме он не придумал ничего другого, кроме как за несуществующую симуляцию показать вторую желтую защитнику "Прикарпатья", удалить и главного тренера Владимира Ковалюка, чтобы он не мешал творить убийство ...Позорная победа лидера, откровенное убийство со стороны Бондаря!

Выражаем соболезнования президенту "Прикарпатья" из-за убийства его команды.

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск) Горняк-Спорт
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(5 голосов)
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Источник:
Гірник-Спорт

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Комментарии (4)
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shsp (Кировоград)
16.07.2020 в 15:58
ой та ладно сколько таких левых пеналей за сезон назначают - десятки! а тут раздули...
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+1
-2
Kristo (Львов)
16.07.2020 в 16:08
Поэтому нужно продолжать молчать и тихо проглатывать?
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+1
0
kasevo1607 (Белая Церковь)
16.07.2020 в 15:33
Повністю підтримую... І, взагалі, потрібно залучити компетентні органи для перевірки факту надання хабарів суддям-вбивцям.
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+5
0
белорус (Киев)
16.07.2020 в 15:27
Молодец мужик. поддерживаю! Эту падлюку судейку надо проучить. Таких надо лишать судить дальше матчи. Всё налицо - поличил взятку за нужный результат
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+6
0


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