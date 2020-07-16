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Позорная победа лидера. Клуб Первой лиги поддержал Прикарпатье в скандале с судьей
Убийство франковской команды
"Горняк-Спорт" с Гориших Плавень выступил с официальным заявлением по поводу матч 24 тура Первой лиги "Ингулец" - "Прикарпатье" (1:0), в котором главный арбитр Иван Бондарь назначил очень сомнительное пенальти в концовке игры.
"Красно-черные" отметили, что "Прикарпатье" на выезде против "Ингульца" вполне могло рассчитывать на очки, если бы не киевский арбитр Иван Бондарь.
Именно этот арбитр принял несколько спорных решений, которые повлияли на итоговый результат.
Клуб напоминает желтую карточку за симуляцию в случае, когда надо было назначать пенальти.
Во втором тайме он не придумал ничего другого, кроме как за несуществующую симуляцию показать вторую желтую защитнику "Прикарпатья", удалить и главного тренера Владимира Ковалюка, чтобы он не мешал творить убийство ...Позорная победа лидера, откровенное убийство со стороны Бондаря!
Выражаем соболезнования президенту "Прикарпатья" из-за убийства его команды.
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