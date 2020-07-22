Из-за плохой работы службы безопасности Агробизнес хочет перенести домашний матч с Волынью в другой город

Свой ближайший домашний матч Первой лиги с "Волынью" "Агробизнес" проведет не в Волочиске.

По информации сайта Sport Arena, перенос места проведения домашнего матча "Агробизнеса" из родного города связан со слабой работой службы безопасности стадиона в Волочиске в матче 24-го тура против "Миная".

Такое решение принято на время расследования избиения арбитра Юрия Иванова после поединка с "Минаем".

Возможно, матч, который запланирован на пятницу 24 июля, пройдет в Тернополе.

Напомним, вчера исполнительный комитет УАФ проголосовал за приостановление полномочий вице-президента УАФ Олега Собуцкого, который подозревается в избиении арбитра Юрия Иванова после матча "Агробизнеса" с "Минаем" (0:2).