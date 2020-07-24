Черкащина – Минай 2:6. Видео голов

"Черкащина" дала бой одним из лидеров Первой лиги (команда Василия Кобина занимает 2 место) - закарпатским лисам. Те же ожидаемо оказались лучшими во многих элементах игры и сумели в турнирной таблице улучшить свое положение, сократить отставание от "Ингульца" до 1 очка.

А вот хозяева, "Черкащина", остаются главным аутсайдером чемпионата - команда Маринчука находится на последнем месте в турнирной таблице с 6 очками. После рестарта Первой лиги "Черкащина" очков еще не набирала.

Первая лига, 26 тур

Черкащина - Минай 2:6 (0:2)

Голы: Тарануха (52), Нечаев (85) - Пиняшко (30), Карноза (32), Оринчак (48, 73), Нуриев (71 пен), Кныш (80)

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