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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черкащина – Минай 2:6. Видео голов

Первая лига
(1 голосов)

Маловероятно, что еще где-то в туре забьют больше

Черкащина – Минай 2:6. Видео голов
Новина українською

"Черкащина" дала бой одним из лидеров Первой лиги (команда Василия Кобина занимает 2 место) - закарпатским лисам. Те же ожидаемо оказались лучшими во многих элементах игры и сумели в турнирной таблице улучшить свое положение, сократить отставание от "Ингульца" до 1 очка.

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А вот хозяева, "Черкащина", остаются главным аутсайдером чемпионата - команда Маринчука находится на последнем месте в турнирной таблице с 6 очками. После рестарта Первой лиги "Черкащина" очков еще не набирала.

Первая лига, 26 тур

Черкащина - Минай 2:6 (0:2)

Голы: Тарануха (52), Нечаев (85) - Пиняшко (30), Карноза (32), Оринчак (48, 73), Нуриев (71 пен), Кныш (80)

Видеообзор

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В статье: Первая лига ФК Минай Черкащина (Черкассы) Минай
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