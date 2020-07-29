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Экс-тренер Десны называет ключевым для Первой лиги противостояние Оболонь-Бровар и Ингульца
Один из важнейших матчей
Виктор Догадайло, украинский футбольный тренер, член научно-методического совета ФФУ, высказался о предстоящем матче 27 тура Первой лиги "Оболонь-Бровар" - "Ингулец".
По словам господина Догадайло, не зря на этом матче будет работать система ВАР.
Он - один из ключевых до конца чемпионата. Если "Оболонь-Бровар" не наберет 3 очка, то есть не выиграет, - решение задачи выхода в УПЛ очень усложнится. С другой стороны, после осечки в домашнем матче очень нужны 3 очка и "Ингульцу".
Посмотрим, кто сильнее. Команды хотят в УПЛ, они должны набирать очки и уверенность, которая позволит быть конкурентоспособными в высшей лиге Украины.
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