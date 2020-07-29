  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Экс-тренер Десны называет ключевым для Первой лиги противостояние Оболонь-Бровар и Ингульца
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-тренер Десны называет ключевым для Первой лиги противостояние Оболонь-Бровар и Ингульца

Первая лига
(3 голосов)

Один из важнейших матчей

Экс-тренер Десны называет ключевым для Первой лиги противостояние Оболонь-Бровар и Ингульца
Новина українською

Виктор Догадайло, украинский футбольный тренер, член научно-методического совета ФФУ, высказался о предстоящем матче 27 тура Первой лиги "Оболонь-Бровар" - "Ингулец".

По словам господина Догадайло, не зря на этом матче будет работать система ВАР.

Читайте такжеИспытание Руха синтетикой и удобное расписание Волыни - анонс 27-го тура Первой лиги от UA-Футбол

Он - один из ключевых до конца чемпионата. Если "Оболонь-Бровар" не наберет 3 очка, то есть не выиграет, - решение задачи выхода в УПЛ очень усложнится. С другой стороны, после осечки в домашнем матче очень нужны 3 очка и "Ингульцу".

Посмотрим, кто сильнее. Команды хотят в УПЛ, они должны набирать очки и уверенность, которая позволит быть конкурентоспособными в высшей лиге Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Оболонь-Бровар (Киев) Ингулец (Петрово) Украина футбольная
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПФЛ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...