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Первая Лига. Обозленная Волынь громит Металлург
"Крестоносцам" было не очень сложно
Есть стойкое ощущение, что перед сегодняшним матчем Андрею Тлумаку не нужно было лишний раз мотивировать своих игроков. Знатная оплеуха от "Агробизнеса" и так привела "Волынь" в чувства. Под горячую руку "крестоносцев" сегодня попал запорожский "Металлург". Молодые футболисты проводили уже третий матч за десять дней и это все, что нужно знать об их физической готовности.
Быстрая двоечка от "Волыни" уже в первом тайме решила всю судьбу игры, отправив соперника в глубокий нокдаун. Сначала хозяева провели идеальную комбинацию, которой бы восхитился сам Арсен Венгер. Рябов, Кулиш и Кожанов передачами в касание вывели на удар последнего и тот, с присущим ему хладнокровием пробил мимо Леонидова. 16-й гол Дениса в этом сезоне, который очень жаждет вновь поиграть в УПЛ. Второй точный удар вышел не менее красивым. Чачу исполнил штрафной метров с 35-ти, мощным ударом пробив в дальний от вратаря угол. Никакого рикошета не было - чистый гол от Амбросия.
Мало того, что у "Волыни" сегодня получалось многое, так соперник еще и пытался всячески помогать. Прошло ровно 67 секунд с начала второго тайма, как защитник "Металлурга" сыграл рукой в штрафной и привез пенальти. А далее знакомая картина - Кожанов у мяча, нужной силы и точности удар, вратарь не при делах.
Получив преимущество в три мяча хозяева решили успокоиться. Понять их можно, зачем надрывать жилки, если победа уже в кармане, а впереди много важных матчей. Расслабленость волынян позволила "Металлургу" провести несколько атак. Казалось, что у них будет шанс на гол престижа, но они пропустили четвертый. Вышедший на замену Сиаваш одной передачей вывел Сада на свидание с голкипером, который без проблем отправил круглого в сетку. После к всеобщему торжеству присоединился и Богдан Кобзар. Он прорвался по флангу и спокойно реализовал момент. Нужно ли что-то еще писать? Уверенная победа команды Тлумака, которая выводит их на четвертое место. Впереди три тура и вполне реальный шанс на УПЛ.
Первая Лига, 27-й тур
"Волынь" - "Металлург" 5:0
Голы: Денис Кожанов 11, 47 п, Амбросий Чачуа 27, Валерий Сад 74, Богдан Кобзар 84
Волынь: Владислав Леванидов, Александр Мартынюк, Сергей Симинин, Виталий Приндета, Ярослав Конкольняк, Амбросий Чачуа, Артур Рябов, Валерий Сад, Денис Кожанов, Александр Климец, Станислав Кулиш
Металлург: Владислав Леонидов, Денис Белоусов, Эдуард Сарапий, Тимофей Сухар, Евгений Трояновский, Егор Шалфеев, Дмитрий Крапивный, Алексей Разуваев, Святослав Шевчук, Дмитрий Лихобабенко, Константин Черний