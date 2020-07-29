Первая Лига. Обозленная Волынь громит Металлург

Есть стойкое ощущение, что перед сегодняшним матчем Андрею Тлумаку не нужно было лишний раз мотивировать своих игроков. Знатная оплеуха от "Агробизнеса" и так привела "Волынь" в чувства. Под горячую руку "крестоносцев" сегодня попал запорожский "Металлург". Молодые футболисты проводили уже третий матч за десять дней и это все, что нужно знать об их физической готовности.

Быстрая двоечка от "Волыни" уже в первом тайме решила всю судьбу игры, отправив соперника в глубокий нокдаун. Сначала хозяева провели идеальную комбинацию, которой бы восхитился сам Арсен Венгер. Рябов, Кулиш и Кожанов передачами в касание вывели на удар последнего и тот, с присущим ему хладнокровием пробил мимо Леонидова. 16-й гол Дениса в этом сезоне, который очень жаждет вновь поиграть в УПЛ. Второй точный удар вышел не менее красивым. Чачу исполнил штрафной метров с 35-ти, мощным ударом пробив в дальний от вратаря угол. Никакого рикошета не было - чистый гол от Амбросия.

Мало того, что у "Волыни" сегодня получалось многое, так соперник еще и пытался всячески помогать. Прошло ровно 67 секунд с начала второго тайма, как защитник "Металлурга" сыграл рукой в штрафной и привез пенальти. А далее знакомая картина - Кожанов у мяча, нужной силы и точности удар, вратарь не при делах.

Получив преимущество в три мяча хозяева решили успокоиться. Понять их можно, зачем надрывать жилки, если победа уже в кармане, а впереди много важных матчей. Расслабленость волынян позволила "Металлургу" провести несколько атак. Казалось, что у них будет шанс на гол престижа, но они пропустили четвертый. Вышедший на замену Сиаваш одной передачей вывел Сада на свидание с голкипером, который без проблем отправил круглого в сетку. После к всеобщему торжеству присоединился и Богдан Кобзар. Он прорвался по флангу и спокойно реализовал момент. Нужно ли что-то еще писать? Уверенная победа команды Тлумака, которая выводит их на четвертое место. Впереди три тура и вполне реальный шанс на УПЛ.

Первая Лига, 27-й тур

"Волынь" - "Металлург" 5:0

Голы: Денис Кожанов 11, 47 п, Амбросий Чачуа 27, Валерий Сад 74, Богдан Кобзар 84

Волынь: Владислав Леванидов, Александр Мартынюк, Сергей Симинин, Виталий Приндета, Ярослав Конкольняк, Амбросий Чачуа, Артур Рябов, Валерий Сад, Денис Кожанов, Александр Климец, Станислав Кулиш

Металлург: Владислав Леонидов, Денис Белоусов, Эдуард Сарапий, Тимофей Сухар, Евгений Трояновский, Егор Шалфеев, Дмитрий Крапивный, Алексей Разуваев, Святослав Шевчук, Дмитрий Лихобабенко, Константин Черний