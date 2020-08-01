Коуч Николаева признан лучшим тренером тура в Первой лиге

Главный тренер "Николаева" Илья Близнюк признан лучшим тренером 75-го тура Первой лиги.

Его подопечные в отчетном туре победили на своем поле "Металлист 1925" (3:2) , нанеся харьковчанам очень болезненное поражение в контексте их надежд на медали и повышение в классе.

От экспертов Близнюк получил средний балл 4,6 из 5 возможных.

Напомним, что в следующем туре (3 августа) "Николаев" сыграет на выезде с "Агробизнесом".