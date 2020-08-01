Первая лига
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Коуч Николаева признан лучшим тренером тура в Первой лиге
Илья Близнюк принимает поздравления
Главный тренер "Николаева" Илья Близнюк признан лучшим тренером 75-го тура Первой лиги.
Его подопечные в отчетном туре
От экспертов Близнюк получил средний балл 4,6 из 5 возможных.
Напомним, что в следующем туре (3 августа) "Николаев" сыграет на выезде с "Агробизнесом".
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