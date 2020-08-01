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Коуч Николаева признан лучшим тренером тура в Первой лиге

Первая лига
(1 голосов)

Илья Близнюк принимает поздравления

Коуч Николаева признан лучшим тренером тура в Первой лиге
Новина українською

Главный тренер "Николаева" Илья Близнюк признан лучшим тренером 75-го тура Первой лиги.

Его подопечные в отчетном туре победили на своем поле "Металлист 1925" (3:2), нанеся харьковчанам очень болезненное поражение в контексте их надежд на медали и повышение в классе.

От экспертов Близнюк получил средний балл 4,6 из 5 возможных.

Напомним, что в следующем туре (3 августа) "Николаев" сыграет на выезде с "Агробизнесом".

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В статье: Илья Близнюк МФК Николаев Металлист 1925 (Харьков)
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