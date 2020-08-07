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Перед матчем с Ингульцом Рух провел закрытую тренировку, проблема у команды только одна
Решающее противостояние
Львовский "
Мы играли с "Минаем", лидером Первой лиги, теперь с "Ингульцом" - тоже лидером Первой лиги, - говорит Александр Грицай, старший тренер "Руха". - Настраиваться на матч легко, потому что предыдущую игру выиграли.
В этом плане нет никаких проблем. Единственное что - нужно было восстановление, в этом главная проблема.
Напомним, матч "Ингулец" - "Рух" начнется сегодня в 17:30, как и все поединки предпоследнего тура Первой лиги.