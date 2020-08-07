Перед матчем с Ингульцом Рух провел закрытую тренировку, проблема у команды только одна

Львовский " Рух " приехал в Петрово на матч 29 тура Первой лиги с "Ингульцом" еще 2 дня назад и поселился в отеле. Предматчевая тренировка проходила в закрытом режиме, сообщает ТК Футбол.

Мы играли с "Минаем", лидером Первой лиги, теперь с "Ингульцом" - тоже лидером Первой лиги, - говорит Александр Грицай, старший тренер "Руха". - Настраиваться на матч легко, потому что предыдущую игру выиграли.

В этом плане нет никаких проблем. Единственное что - нужно было восстановление, в этом главная проблема.

Напомним, матч "Ингулец" - "Рух" начнется сегодня в 17:30, как и все поединки предпоследнего тура Первой лиги.