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Перед матчем с Ингульцом Рух провел закрытую тренировку, проблема у команды только одна

Первая лига
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Решающее противостояние

Перед матчем с Ингульцом Рух провел закрытую тренировку, проблема у команды только одна
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Львовский "Рух" приехал в Петрово на матч 29 тура Первой лиги с "Ингульцом" еще 2 дня назад и поселился в отеле. Предматчевая тренировка проходила в закрытом режиме, сообщает ТК Футбол.

Мы играли с "Минаем", лидером Первой лиги, теперь с "Ингульцом" - тоже лидером Первой лиги, - говорит Александр Грицай, старший тренер "Руха". - Настраиваться на матч легко, потому что предыдущую игру выиграли.

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В этом плане нет никаких проблем. Единственное что - нужно было восстановление, в этом главная проблема.

Напомним, матч "Ингулец" - "Рух" начнется сегодня в 17:30, как и все поединки предпоследнего тура Первой лиги.

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В статье: Александр Грицай Рух (Львов) Ингулец (Петрово)
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Источник:
ТК Футбол

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