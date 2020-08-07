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И.о. тренера Металлиста 1925: Не хватило сил, у нас в заявке было всего 15 футболистов
Это оправдание разгрому?
Исполняющий обязанности тренера "Металлиста 1925" прокомментировал поражение его команды в игре против "Оболонь-Бровар".
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Комментировать особо нечего. "Оболонь-Бровар" хочу поздравить с победой. Были объективные и субъективные причины. Пеший тайм играли на равных, а во втором, к сожалению, не хватило сил. У нас в заявке было всего пятнадцать футболистов. Конец сезона", - заявил Хруслов.
Отметим, что уже второй сезон подряд харьковский клуб, неплохо проведя первую часть сезона, упускает шанс попасть в УПЛ в самом конце.