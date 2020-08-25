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Отстраненный от футбола основатель Агробизнеса заявил, что арбитра бил ветеран АТО
Но не он сам
Олег Собуцкий, основатель и инвестор волочисского "
Основатель "Агробизнеса" обжалует решение о своей пожизненной дисквалификации и заявил, что теперь делом об избиении занимается еще и полиция.
Собуцкий вспомнил события 15 июля.
После завершения матча болельщики начали двигаться в направлении стадиона. Это все зафиксировано на фото, есть все доказательства. Люди были настроены на самосуд, расправу над арбитрами. В том числе там были и ветераны АТО. Я попросил всех не делать этого и сказал, что с арбитрами буду разговаривать сам.
По завершению матча зашел в судейскую комнату, в которой предупредил арбитров, чтобы они не спешили с выходом за пределы стадиона, ведь люди были очень недовольны объективностью судейства, и рассказал арбитрам, что они убивают команду, убивают футбол. Потом зашли двое болельщиков, которые ездят на все матчи ФК "Агробизнес", за ними зашли стюарды.
Я, стоя в судейской, услышал, как за спиной эти ребята задавали вопросы судьям. Роман Моха сказал арбитру: "Я из-под Донецка едва вернулся живым, а ты меня на моем поле убиваешь". Судья Иванов ответил: "Какого милого ты там делал? Тебя туда никто не посылал!". Это очень обидные слова для каждого воина, для каждого патриота Украины.
Отмечу, что Роман Моха является спортсменом, три раза был в зоне ООС / АТО, у него контузия. Знал, что этот разговор может закончиться неприятностью. Увидел, как Моха начал бежать на арбитра, началась драка, и я пытался встать перед Ивановым, ведь понимал, что все может закончиться плачевно. К сожалению, у ребят не выдержали нервы, и они не удержались. В итоге, Роман Моха успел нанести несколько ударов Иванову за его оскорбительные слова.