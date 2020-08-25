Отстраненный от футбола основатель Агробизнеса заявил, что арбитра бил ветеран АТО

Олег Собуцкий, основатель и инвестор волочисского " Агробизнеса " вспомнил скандальный случай после матча своей команды в Первой лиге 15 июля с "Минаем" (0:2). Тогда главный арбитр Иванов обвинил Собуцкого в избиении после матча.

Основатель "Агробизнеса" обжалует решение о своей пожизненной дисквалификации и заявил, что теперь делом об избиении занимается еще и полиция.

Собуцкий вспомнил события 15 июля.

После завершения матча болельщики начали двигаться в направлении стадиона. Это все зафиксировано на фото, есть все доказательства. Люди были настроены на самосуд, расправу над арбитрами. В том числе там были и ветераны АТО. Я попросил всех не делать этого и сказал, что с арбитрами буду разговаривать сам. По завершению матча зашел в судейскую комнату, в которой предупредил арбитров, чтобы они не спешили с выходом за пределы стадиона, ведь люди были очень недовольны объективностью судейства, и рассказал арбитрам, что они убивают команду, убивают футбол. Потом зашли двое болельщиков, которые ездят на все матчи ФК "Агробизнес", за ними зашли стюарды.

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