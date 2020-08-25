  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Отстраненный от футбола основатель Агробизнеса заявил, что арбитра бил ветеран АТО
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отстраненный от футбола основатель Агробизнеса заявил, что арбитра бил ветеран АТО

Первая лига
(2 голосов)

Но не он сам

Отстраненный от футбола основатель Агробизнеса заявил, что арбитра бил ветеран АТО
Новина українською

Олег Собуцкий, основатель и инвестор волочисского "Агробизнеса" вспомнил скандальный случай после матча своей команды в Первой лиге 15 июля с "Минаем" (0:2). Тогда главный арбитр Иванов обвинил Собуцкого в избиении после матча.

Основатель "Агробизнеса" обжалует решение о своей пожизненной дисквалификации и заявил, что теперь делом об избиении занимается еще и полиция.

Собуцкий вспомнил события 15 июля.

После завершения матча болельщики начали двигаться в направлении стадиона. Это все зафиксировано на фото, есть все доказательства. Люди были настроены на самосуд, расправу над арбитрами. В том числе там были и ветераны АТО. Я попросил всех не делать этого и сказал, что с арбитрами буду разговаривать сам.

По завершению матча зашел в судейскую комнату, в которой предупредил арбитров, чтобы они не спешили с выходом за пределы стадиона, ведь люди были очень недовольны объективностью судейства, и рассказал арбитрам, что они убивают команду, убивают футбол. Потом зашли двое болельщиков, которые ездят на все матчи ФК "Агробизнес", за ними зашли стюарды.

Читайте такжеИзбитый судья Юрий Иванов написал заявление на президента Агробизнеса

Я, стоя в судейской, услышал, как за спиной эти ребята задавали вопросы судьям. Роман Моха сказал арбитру: "Я из-под Донецка едва вернулся живым, а ты меня на моем поле убиваешь". Судья Иванов ответил: "Какого милого ты там делал? Тебя туда никто не посылал!". Это очень обидные слова для каждого воина, для каждого патриота Украины.

Отмечу, что Роман Моха является спортсменом, три раза был в зоне ООС / АТО, у него контузия. Знал, что этот разговор может закончиться неприятностью. Увидел, как Моха начал бежать на арбитра, началась драка, и я пытался встать перед Ивановым, ведь понимал, что все может закончиться плачевно. К сожалению, у ребят не выдержали нервы, и они не удержались. В итоге, Роман Моха успел нанести несколько ударов Иванову за его оскорбительные слова.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: арбитры Первая лига Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий Комитет арбитров УАФ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dozenko (NewYork)
25.08.2020 в 11:58
Дэбил, который дискредитирует АТОшников
Ответить
0
0
avatar
armik (Киев)
25.08.2020 в 11:50
Ветеран АТО - это отягчающее обстоятельство, дурачок.Надо говорить, что бил его Ермак или, что ещё лучше, Зеленский.
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
25.08.2020 в 11:52
ну, ты и тупое
Ответить
0
0
Vantala (Kharkiv)
25.08.2020 в 11:22
Два месяца чувак выдумывал самую правдоподобную и душещипательную историю, которая сможет обелить его и представить д'Артаньяном. Решил сыграть на патриотизме, ветеранов АТО туда приплел.
Ответить
+3
0
oda1979 (Запорожье)
25.08.2020 в 11:16
Что за срань. Так можно любую подлость и гадость объяснить. Это воин АТо - типичный Шариков.. Классика жанра: да я на колчаковских фронтах ранен...
Ответить
+7
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
25.08.2020 в 11:09
Ну вот. Собуцкий сам признался, что подстрекал к избиению арбитра. Осталось только два вопроса: 1. Почему он раньше рассказывал другую историю, и только сейчас решил свалить всё на Моху? 2. Почему в Волочиске в судейскую раздевалку открыт доступ любому контуженому? P. S. Немаю нічого проти воїнів АТО. Просто дістало вже це нахабне брехло та вибіркове "правосуддя"
Ответить
+4
0
avatar
beatles (Крижопіль)
25.08.2020 в 11:09
Безусловно люди очень легко относятся к своими словам, привыкая сразу же о них забывать, но напрашивается один единственный вопрос: "...По завершению матча зашел в судейскую комнату..." - ЗАЧЕМ?? Это СУДЕЙСКАЯ комната, а не комната "Судей и представителей команд" или "судей, представителей команд и ветеранов АТО" и иже с ними. Вами было сознательно допущено нарушение, которое привело к тому, что получилось!
Ответить
+6
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...