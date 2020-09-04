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Оболонь подписала защитника из Металлист 1925 и нападающего Металлурга

Первая лига
(1 голосов)

А перед тем усилилась еще 3 игроками

Оболонь подписала защитника из Металлист 1925 и нападающего Металлурга
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Защитник Александр Осман и нападающий Алексей Щебетун стали игроками ФК "Оболонь" и подписали контракты сроком на 1 год.

Последним местом работы Александра Османа был ФК "Металлист 1925" (Харьков). Играл за клубы ФК "Металлист" (Харьков), ФК "Динамо" (Киев), ФК "Карпаты" (Львов) и ФК "Арсенал-Киев". Родился 18 апреля 1996 в Харькове. Рост 173 см, вес 73 кг.

Последним местом работы Алексея Щебетуна был ФК "Металлург" (Запорожье). Играл за клубы ФК "Динамо" (Киев), ФК "Сталь" (Каменское), ФК "Прамень" (Минск, Беларусь) и ФК "Авангард" (Краматорск). Родился 2 июня 1997 в Запорожье. Рост 184 см, вес 76 кг.

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Накануне к команде присоединились нападающий Иван Матяж (№90) номером, полузащитники Игорь Загальский (№19) и Владислав Майданович (№27). Со всеми также подписано годовые контракты.

Кроме того по аренде в Кремне вернулся вратарь Дмитрий Фастов, с ним также подписан контракт сроком на год. Дмитрий будет выступать под 12 номером.

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В статье: Первая лига Оболонь (Киев) Александр Осман Алексей Щебетун
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Источник:
Оболонь

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Комментарии (3)
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nabo34
04.09.2020 в 10:20
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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armik (Киев)
04.09.2020 в 10:05
Усиление под вторую лигу.
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Footballhead (м. Чернігів)
04.09.2020 в 09:15
Ого. Матяж, Загальський, Осман... Оболонька явно готується стрибнути в УПЛ. Чого їй бажаю, завжди була пристойним клубом і при цьому не ляпнулась в фарми Днонами. Єдина світла пляма в футбольному Кієвє має пройти в прем'єр-ліґу. Вони мають ресурс і майстерність для цього.
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