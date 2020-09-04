Оболонь подписала защитника из Металлист 1925 и нападающего Металлурга

Защитник Александр Осман и нападающий Алексей Щебетун стали игроками ФК " Оболонь " и подписали контракты сроком на 1 год.

Последним местом работы Александра Османа был ФК "Металлист 1925" (Харьков). Играл за клубы ФК "Металлист" (Харьков), ФК "Динамо" (Киев), ФК "Карпаты" (Львов) и ФК "Арсенал-Киев". Родился 18 апреля 1996 в Харькове. Рост 173 см, вес 73 кг.

Последним местом работы Алексея Щебетуна был ФК "Металлург" (Запорожье). Играл за клубы ФК "Динамо" (Киев), ФК "Сталь" (Каменское), ФК "Прамень" (Минск, Беларусь) и ФК "Авангард" (Краматорск). Родился 2 июня 1997 в Запорожье. Рост 184 см, вес 76 кг.

Накануне к команде присоединились нападающий Иван Матяж (№90) номером, полузащитники Игорь Загальский (№19) и Владислав Майданович (№27). Со всеми также подписано годовые контракты.

Кроме того по аренде в Кремне вернулся вратарь Дмитрий Фастов, с ним также подписан контракт сроком на год. Дмитрий будет выступать под 12 номером.