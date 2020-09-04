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Joga Bonita по-украински. Лучшие голы Первой лиги в сезоне 2019/20. ВИДЕО

Первая лига
(2 голосов)

Новое видео на канале UA-Футбол!

Joga Bonita по-украински. Лучшие голы Первой лиги в сезоне 2019/20. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Вы не могли пропустить прошлый сезон Первой лиги, а особенно его развязку. Однако вряд ли вы видели все красавцы-голы, которые забивались во втором по статусе дивизионе страны. В преддверии старта нового чемпионата канал UA-Футбол вспоминает наиболее эффектные результативные удары в самом длинном за всю историю сезоне Первой лиги. Выстрелы с центра поля, удар скорпиона, красивые комбинации с задействованием почти всей команды - наслаждаемся шедеврами!

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В статье: Денис Кожанов Волынь (Луцк) Виталий Гошкодеря Ярослав Ямполь Антон Савин Черноморец (Одесса) МФК Николаев Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Оболонь (Киев) Ингулец (Петрово) Юрий Бровченко Олег Слободян Юрий Батюшин Ника Сичинава Металлист 1925 (Харьков) Денис Янаков Агробизнес (Волочиск) ФК Минай Денис Норенков Николай Когут Анатолий Нуриев Владислав Бугай канал UA-Футбол Александр Михайличенко
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Комментарии (1)
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SashaKyiv (Київ)
04.09.2020 в 15:39
комбінація + гол Кожанова я б з 11-го місця поставив на 2-ге!
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