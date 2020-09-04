Joga Bonita по-украински. Лучшие голы Первой лиги в сезоне 2019/20. ВИДЕО

Вы не могли пропустить прошлый сезон Первой лиги, а особенно его развязку. Однако вряд ли вы видели все красавцы-голы, которые забивались во втором по статусе дивизионе страны. В преддверии старта нового чемпионата канал UA-Футбол вспоминает наиболее эффектные результативные удары в самом длинном за всю историю сезоне Первой лиги. Выстрелы с центра поля, удар скорпиона, красивые комбинации с задействованием почти всей команды - наслаждаемся шедеврами!