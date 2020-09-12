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Кожушко и Прийма стали игроками Черноморца

Первая лига
(1 голосов)

Олег и Василий подписали контракты с "моряками"

Кожушко и Прийма стали игроками Черноморца
Новина українською

Официальный сайт одесского "Черноморца" сообщил о том, что клуб подписал двух новичков.

Новыми футболистами "моряков" стали полузащитник Олег Кожушко и защитник Василий Прийма. Кожушко будет выступать в "Черноморце" под 19-м номером, а Прийма - под 44-м.

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Олег за свою игровую карьеру успел поиграть за "Днепр" Днепр, "Днепр-1" Днепр и "Колос" Ковалевка.

В свою очередь Василий играл в таких командах: "Металлург" Донецк, "Торино" и "Фрозиноне" (Италия), "Заря" Луганск, "Шахтер" (Солигорск, Белоруссия) и "Карпаты" Львов.

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В статье: Василий Прийма Черноморец (Одесса) Олег Кожушко
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Источник:
ФК "Черноморец"
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Комментарии (2)
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smelyj (Киев)
12.09.2020 в 18:25
коркишко,танчик,чорний неудел.не помешают -пригласите.
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+1
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Очманілий Заєць (Odessa)
12.09.2020 в 18:12
Не инакше як під Ліґу чемпіонів підсилення.
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0
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