Кожушко и Прийма стали игроками Черноморца

Официальный сайт одесского "Черноморца" сообщил о том, что клуб подписал двух новичков.

Новыми футболистами "моряков" стали полузащитник Олег Кожушко и защитник Василий Прийма. Кожушко будет выступать в "Черноморце" под 19-м номером, а Прийма - под 44-м.

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Олег за свою игровую карьеру успел поиграть за "Днепр" Днепр, "Днепр-1" Днепр и "Колос" Ковалевка.

В свою очередь Василий играл в таких командах: "Металлург" Донецк, "Торино" и "Фрозиноне" (Италия), "Заря" Луганск, "Шахтер" (Солигорск, Белоруссия) и "Карпаты" Львов.