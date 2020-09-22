Первая лига
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Сергей Ковалец признан лучшим тренером 3-го тура в Первой лиге
Сергей Иванович обыграл свою бывшую команду
Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги очередного тура в украинской Первой лиге, назвало лучшего тренера.
Так, лучшим тренером 3-го тура в Первой лиге назван наставник "Черноморца" Сергей Ковалец, подопечные которого
Наставник получил за этот тур от экспертов средний балл 4,6 из 5-ти возможных.
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