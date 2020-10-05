Вторая волна переносов и правильная таблица - анонс пятого тура Первой лиги

Верхушка турнирной таблицы Первой лиги сейчас имеет вид, который откровенно желали многие. Видеть впереди команды из Одессы и Харькова - это ли не отдушина всем ненавистникам "сельского" футбола? Была бы идиллия, если бы третьей шла "Волынь", но пока что команда Василия Сачко далека от своего оптимального состояния и все еще идет без побед.

Тревожно выглядит ситуация с переносами, которые снова начали активно вмешиваться в расписание чемпионата. В пятом туре не состоятся в срок два поединка, уже второй матч, не по своей вине, пропустит киевская "Оболонь". Напомним, в первом туре "пивовары" не смогли сыграть на своем поле с "Вересом". Будет жаль, если поединки эти придется доигрывать на снегу...

Центральный матч тура

"Волынь" - "Агробизнес". 5-го октября МОЗ обновил карантинные зоны и Луцк снова попал в "оранжевый" список, а это значит, что матч с "Нивой" (2:2) стал для "крестоносцев" отдушиной на общем фоне пустых трибун. Однако ни присутствие зрителей на "Авангарде", ни даже автоголы дуплетом в исполнении соперника уже в дебюте матча не стали предвестниками трех очков для подопечных Сачко. Будущий соперник отнюдь не подарок и явно не смотрится андердогом. Скорее даже наоборот, задачи ребята Чижевского получат максимальные и будут сражаться за три очка. (Артур Кисляченко)

Василий Сачко после отрицательных результатов "крестоносцев" на старте сезона в послематчевых пресс-конференциях, интервью, демонстрирует показательный покой ("мы работаем, ждите, все будет", - так сказать). Драматическое поражение от "Кремня", вылет из Кубка от "Прикарпатья", ничьи с "ВПК-Агро" и "Нивой". Как-то уже долго, господин Василий! Ок, команда уже второй раз (!) пережила вспышку коронавируса - это серьезная причина. Второе - Сачко строит новую команду после двух попыток выхода в УПЛ с Тлумаком. Но когда же добывать уверенность, как не в поединке с сильным соперником? "Агробизнес" Чижевского для этого вполне годится. Другое дело, что команда из Волочиска сейчас на ходу и для этой "Волыни", похоже, положительным результатом в этом матче будет даже ничья. (Тарас Вархоляк)

Не пропустите

"Металлист 1925" - "Полесье". Три непростых победы все равно считаются победами, за которые, как и за легкие свершения, дают три очка. Харьковский клуб при новом тренере начинает набирать форму и прямо сейчас идет в группе лидеров. С небольшой опаской, но можно начинать хвалить Валерия Кривенцова, который дает столь нужный результат. Перволиговых цыплят принято считать по весне, но "Металлист 1925" сейчас хорошо смотрится. Поэтому и в игре против "Полесья" ожидаем победы хозяев. Может непростой, но победы. (Георгий Грошев)

Вроде бы и не показывает "Металлист 1925" лидерской игры, но в каждом матче у команды находится свой "тащер". Вот и в Херсоне против аутсайдера все складывалось неоднозначно, но выручил партнеров по команде вышедший на замену Антон Калайтан. У житомирян не сможет сыграть один из лидеров, Александр Брынько, так что минимум справа мы не увидим от "Полесья" привычной остроты во время его подключений к атакам. (Артур Кисляченко)

"Прикарпатье" - "Черноморец". Если судить по местам в турнирной таблице, то предпоследняя команда принимает первую. Иванофранковцы под руководством Руслана Мостового переживают перестройку. Накануне была кубковая победа над "Волынью", тяжелая ничья с "Полесьем" и поражение в Кубке от "Колоса" из УПЛ. В прошлом сезоне еще с наставником Владимиром Ковалюком "Прикарпатье" уступило дома одесситам Сергея Ковальца 0:1. На этот раз франковцы из-за дисквалификации не смогут использовать в игре двух Васильев - Дербаха и Француза. У "Черноморца" кадровых потерь нет, да еще и есть в составе Андрей Штогрин, который забивал победный мяч в предыдущей игре. (Тарас Вархоляк)

Медленно, не совсем уверенно, но все таки в правильном направлении сейчас движутся "моряки". Команда под руководством Ковальца еще не проигрывала в текущем сезоне и сейчас лидирует в таблице. На другом полюсе "Прикарпатье" с полностью противоположной ситуацией - одно очко за четыре игры и не единой победы. Дома они попытаются справиться с "Черноморцем", вот только хватит ли у них сил на итоговую победу? Нам кажется, что нет. (Георгий Грошев)

"Горняк-Спорт" - "Нива". Две симпатичные лично мне команды, которые в этом сезоне еще не проигрывали, обе тренерские, насколько это возможно. Но и не без "звездочек". Например, если у горишнеплавненцев таковой можно смело называть Артура Мурзу, пришедшего в команду лишь нынешним летом, то у "Нивы" героем прошлого матча стал Сергей Кисленко. Еще одной интригой поединка будет ответ на вопрос - прервется ли наконец серия ничьих тернополян, которая насчитывает уже четыре встречи в рамках Первой лиги! (Артур Кисляченко)

"Авангард" - "Николаев". "Желто-зеленые" хозяева из Краматорска после того, как перед последним матчем прошлого сезона попрощались со всем основным составом (и изрядно укоротили расходы на зарплату), теперь разве что борются за выживание. Поэтому ничья с николаевцами будет положительным результатом (очко в копилочку), а победа - сферой фантастики. Для "Николаева" этот матч должен дать ответ на вопрос об амбициях команды. Ее лидерство эксперты прогнозируют ежегодно, но и с Близнюком (как и раньше с Шищенко) стабильности команде не хватает. Может стоит вспомнить пример "Классика" и начать в церковь ходить "перед каждым, каждым!"? (Тарас Вархоляк)

"Верес" - "Кремень". Команда Головко продолжает играть без стабильных результатов. Они могут обыграть фаворитов ("Оболонь", "Волынь"), а могут не забить кризисному "Авангарду". Очень непросто прогнозировать результаты "Кремня", особенно когда они встретятся с "Вересом". На стороне Вирта будет фактор своего поля, так как все мы знаем, что "Кремень" - домашняя команда. (Георгий Грошев)

Матчи "Оболонь" - "ВПК-Агро" и "Альянс" - "Кристалл" состоятся позже в связи с эпидемией в составах гостей этих игр.