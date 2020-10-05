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Вторая волна переносов и правильная таблица - анонс пятого тура Первой лиги

Первая лига
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Делимся ожиданиями от очередной порции матчей дивизиона

Вторая волна переносов и правильная таблица - анонс пятого тура Первой лиги
UA-Футбол
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Верхушка турнирной таблицы Первой лиги сейчас имеет вид, который откровенно желали многие. Видеть впереди команды из Одессы и Харькова - это ли не отдушина всем ненавистникам "сельского" футбола? Была бы идиллия, если бы третьей шла "Волынь", но пока что команда Василия Сачко далека от своего оптимального состояния и все еще идет без побед.

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Тревожно выглядит ситуация с переносами, которые снова начали активно вмешиваться в расписание чемпионата. В пятом туре не состоятся в срок два поединка, уже второй матч, не по своей вине, пропустит киевская "Оболонь". Напомним, в первом туре "пивовары" не смогли сыграть на своем поле с "Вересом". Будет жаль, если поединки эти придется доигрывать на снегу...

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Центральный матч тура

"Волынь" - "Агробизнес". 5-го октября МОЗ обновил карантинные зоны и Луцк снова попал в "оранжевый" список, а это значит, что матч с "Нивой" (2:2) стал для "крестоносцев" отдушиной на общем фоне пустых трибун. Однако ни присутствие зрителей на "Авангарде", ни даже автоголы дуплетом в исполнении соперника уже в дебюте матча не стали предвестниками трех очков для подопечных Сачко. Будущий соперник отнюдь не подарок и явно не смотрится андердогом. Скорее даже наоборот, задачи ребята Чижевского получат максимальные и будут сражаться за три очка. (Артур Кисляченко)

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Василий Сачко после отрицательных результатов "крестоносцев" на старте сезона в послематчевых пресс-конференциях, интервью, демонстрирует показательный покой ("мы работаем, ждите, все будет", - так сказать). Драматическое поражение от "Кремня", вылет из Кубка от "Прикарпатья", ничьи с "ВПК-Агро" и "Нивой". Как-то уже долго, господин Василий! Ок, команда уже второй раз (!) пережила вспышку коронавируса - это серьезная причина. Второе - Сачко строит новую команду после двух попыток выхода в УПЛ с Тлумаком. Но когда же добывать уверенность, как не в поединке с сильным соперником? "Агробизнес" Чижевского для этого вполне годится. Другое дело, что команда из Волочиска сейчас на ходу и для этой "Волыни", похоже, положительным результатом в этом матче будет даже ничья. (Тарас Вархоляк)

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"Металлист 1925" - "Полесье". Три непростых победы все равно считаются победами, за которые, как и за легкие свершения, дают три очка. Харьковский клуб при новом тренере начинает набирать форму и прямо сейчас идет в группе лидеров. С небольшой опаской, но можно начинать хвалить Валерия Кривенцова, который дает столь нужный результат. Перволиговых цыплят принято считать по весне, но "Металлист 1925" сейчас хорошо смотрится. Поэтому и в игре против "Полесья" ожидаем победы хозяев. Может непростой, но победы. (Георгий Грошев)

Вроде бы и не показывает "Металлист 1925" лидерской игры, но в каждом матче у команды находится свой "тащер". Вот и в Херсоне против аутсайдера все складывалось неоднозначно, но выручил партнеров по команде вышедший на замену Антон Калайтан. У житомирян не сможет сыграть один из лидеров, Александр Брынько, так что минимум справа мы не увидим от "Полесья" привычной остроты во время его подключений к атакам. (Артур Кисляченко)

"Прикарпатье" - "Черноморец". Если судить по местам в турнирной таблице, то предпоследняя команда принимает первую. Иванофранковцы под руководством Руслана Мостового переживают перестройку. Накануне была кубковая победа над "Волынью", тяжелая ничья с "Полесьем" и поражение в Кубке от "Колоса" из УПЛ. В прошлом сезоне еще с наставником Владимиром Ковалюком "Прикарпатье" уступило дома одесситам Сергея Ковальца 0:1. На этот раз франковцы из-за дисквалификации не смогут использовать в игре двух Васильев - Дербаха и Француза. У "Черноморца" кадровых потерь нет, да еще и есть в составе Андрей Штогрин, который забивал победный мяч в предыдущей игре. (Тарас Вархоляк)

Медленно, не совсем уверенно, но все таки в правильном направлении сейчас движутся "моряки". Команда под руководством Ковальца еще не проигрывала в текущем сезоне и сейчас лидирует в таблице. На другом полюсе "Прикарпатье" с полностью противоположной ситуацией - одно очко за четыре игры и не единой победы. Дома они попытаются справиться с "Черноморцем", вот только хватит ли у них сил на итоговую победу? Нам кажется, что нет. (Георгий Грошев)

"Горняк-Спорт" - "Нива". Две симпатичные лично мне команды, которые в этом сезоне еще не проигрывали, обе тренерские, насколько это возможно. Но и не без "звездочек". Например, если у горишнеплавненцев таковой можно смело называть Артура Мурзу, пришедшего в команду лишь нынешним летом, то у "Нивы" героем прошлого матча стал Сергей Кисленко. Еще одной интригой поединка будет ответ на вопрос - прервется ли наконец серия ничьих тернополян, которая насчитывает уже четыре встречи в рамках Первой лиги! (Артур Кисляченко)

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"Авангард" - "Николаев". "Желто-зеленые" хозяева из Краматорска после того, как перед последним матчем прошлого сезона попрощались со всем основным составом (и изрядно укоротили расходы на зарплату), теперь разве что борются за выживание. Поэтому ничья с николаевцами будет положительным результатом (очко в копилочку), а победа - сферой фантастики. Для "Николаева" этот матч должен дать ответ на вопрос об амбициях команды. Ее лидерство эксперты прогнозируют ежегодно, но и с Близнюком (как и раньше с Шищенко) стабильности команде не хватает. Может стоит вспомнить пример "Классика" и начать в церковь ходить "перед каждым, каждым!"? (Тарас Вархоляк)

"Верес" - "Кремень". Команда Головко продолжает играть без стабильных результатов. Они могут обыграть фаворитов ("Оболонь", "Волынь"), а могут не забить кризисному "Авангарду". Очень непросто прогнозировать результаты "Кремня", особенно когда они встретятся с "Вересом". На стороне Вирта будет фактор своего поля, так как все мы знаем, что "Кремень" - домашняя команда. (Георгий Грошев)

Матчи "Оболонь" - "ВПК-Агро" и "Альянс" - "Кристалл" состоятся позже в связи с эпидемией в составах гостей этих игр.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Черноморец 4 3 1 0 7-4 +3 10
2 Металлист 1925 4 3 1 0 6-3 +3 10
3 Горняк-Спорт 3 2 1 0 6-1 +5 7
4 Альянс 4 2 1 1 6-5 +1 7
5 Кремень 4 2 1 1 4-4 0 7
6 Агробизнес 3 2 0 1 6-4 +2 6
7 Полесье 3 1 2 0 2-1 +1 5
8 Верес 3 1 1 1 3-1 +2 4
9 Нива 4 0 4 0 5-5 0 4
10 ВПК-Агро 4 1 1 2 6-9 -3 4
11 Оболонь 3 1 0 2 6-5 +1 3
12 МФК Николаев 3 1 0 2 3-4 -1 3
13 Волынь 3 0 2 1 5-6 -1 2
14 Авангард 4 0 2 2 4-6 -2 2
15 Прикарпатье 3 0 1 2 2-8 -6 1
16 Кристалл 4 0 0 4 4-9 -5 0

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Авангард (Краматорск) Кремень (Кременчуг) Черноморец (Одесса) МФК Николаев Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Полесье (Житомир) ВПК-Агро (Шевченковка) Металлист 1925 (Харьков) Агробизнес (Волочиск) Нива (Тернополь) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Кристалл (Херсон) Альянс (Липовая Долина)
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