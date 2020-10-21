Первая Лига. Черноморец лидерство не отдает

"ВПК-Агро" подходил к игре не в статусе фаворита, даже несмотря на фактор домашнего поля. Одесский "Черноморец" сейчас идет в лидерах чемпионата и в этом сезоне еще не проигрывал. Хозяева матча играют очень нестабильно, что можно списать на статус дебютанта, однако вряд ли команда Ковальца собиралась жалеть соперника.

В принципе, многие прогнозы подтвердились. В первом тайме одесские гости полностью переиграли соперника и могли забивать даже больше одного гола. Моментов они создали достаточно. Героем до перерыва стал Лиховидько, которому удалось точным ударом перекинуть вратаря, пусть и не без помощи рикошета.

Сама игра была достаточно грубой. Судье часто приходилось использовать свисток, фиксируя нарушения правил. Немало было также показано желтых карточек, особенно в адрес футболистов "ВПК-Агро". Однако наиболее грубый эпизод случился как раз после нарушения правил со стороны гостей. В жесткий стык пошел Мартыненко, после чего травму получил Терехов. Полузащитника сразу же заменили и прямо с поля отвезли в больницу. Если верить комментатору - пострадало колено Ярослава.

Сопротивление со стороны хозяев стало заметно только во втором тайме, но каких-то особых проблем "Черноморцу" они не создали. Да, вспоминаются несколько неплохих ударов, после которых Паламарчук вступал в игру, но атаки "ВПК-Агро" приводили к разрывам сзади, чем могли пользоваться "моряки". Окончательную точку поставил Артур Авагимян. Вышедший на замену полузащитник заработал пенальти, а через 30 секунд спокойно его исполнил. У хозяев не было ни сил, ни времени отыграть такой разрыв.

"Черноморец" не показал феерической игры в своем исполнении, но основную задачу выполнил. Победа была добыта на классе, благодаря чему команда Ковальца продолжает удерживать лидерство. Одесса снова вернется в УПЛ?

Первая Лига, 8-й тур

"ВПК-Агро" - "Черноморец" 0:2

Гол: Лиховидько Виктор 35, Авагимян Артур 90 (п)

"ВПК-Агро": Бубенцов Андрей, Сидоренко Кирилл, Яременко Юрий, Красов Алексей, Милесин Павел, Белый Иван, Васильев Михаил, Терехов Ярослав, Шмигельский Богдан, Будняк Иван, Удод Михаил

"Черноморец": Паламарчук Алексей, Микицей Станислав, Поспелов Дмитрий, Мартыненко Евгений, Зубейко Евгений, Слинкин Андрей, Лиховидько Виктор, Клименко Владислав, Брагару Максим, Кожушко Олег, Штогрин Андрей