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Первая Лига. Черноморец лидерство не отдает

Первая лига
(2 голосов)

Вторая подряд победа одесситов

Первая Лига. Черноморец лидерство не отдает
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

"ВПК-Агро" подходил к игре не в статусе фаворита, даже несмотря на фактор домашнего поля. Одесский "Черноморец" сейчас идет в лидерах чемпионата и в этом сезоне еще не проигрывал. Хозяева матча играют очень нестабильно, что можно списать на статус дебютанта, однако вряд ли команда Ковальца собиралась жалеть соперника.

В принципе, многие прогнозы подтвердились. В первом тайме одесские гости полностью переиграли соперника и могли забивать даже больше одного гола. Моментов они создали достаточно. Героем до перерыва стал Лиховидько, которому удалось точным ударом перекинуть вратаря, пусть и не без помощи рикошета.

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Сама игра была достаточно грубой. Судье часто приходилось использовать свисток, фиксируя нарушения правил. Немало было также показано желтых карточек, особенно в адрес футболистов "ВПК-Агро". Однако наиболее грубый эпизод случился как раз после нарушения правил со стороны гостей. В жесткий стык пошел Мартыненко, после чего травму получил Терехов. Полузащитника сразу же заменили и прямо с поля отвезли в больницу. Если верить комментатору - пострадало колено Ярослава.

Сопротивление со стороны хозяев стало заметно только во втором тайме, но каких-то особых проблем "Черноморцу" они не создали. Да, вспоминаются несколько неплохих ударов, после которых Паламарчук вступал в игру, но атаки "ВПК-Агро" приводили к разрывам сзади, чем могли пользоваться "моряки". Окончательную точку поставил Артур Авагимян. Вышедший на замену полузащитник заработал пенальти, а через 30 секунд спокойно его исполнил. У хозяев не было ни сил, ни времени отыграть такой разрыв.

"Черноморец" не показал феерической игры в своем исполнении, но основную задачу выполнил. Победа была добыта на классе, благодаря чему команда Ковальца продолжает удерживать лидерство. Одесса снова вернется в УПЛ?

Первая Лига, 8-й тур
"ВПК-Агро" - "Черноморец" 0:2
Гол: Лиховидько Виктор 35, Авагимян Артур 90 (п)
"ВПК-Агро": Бубенцов Андрей, Сидоренко Кирилл, Яременко Юрий, Красов Алексей, Милесин Павел, Белый Иван, Васильев Михаил, Терехов Ярослав, Шмигельский Богдан, Будняк Иван, Удод Михаил
"Черноморец": Паламарчук Алексей, Микицей Станислав, Поспелов Дмитрий, Мартыненко Евгений, Зубейко Евгений, Слинкин Андрей, Лиховидько Виктор, Клименко Владислав, Брагару Максим, Кожушко Олег, Штогрин Андрей

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) ВПК-Агро (Шевченковка) Виктор Лиховидько
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Комментарии (2)
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jnp49 (ОДЕССА)
21.10.2020 в 16:59
За победу - СПАСИБО!!! Однако реализация голевых моментов - НИЖЕ ПЛИНТУСА и это просто удручает...
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ДВ (Одесса)
21.10.2020 в 17:41
И всё ты не уймёшься ... напомнить прошлые сезоны ?
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