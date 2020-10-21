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Павел Кикоть раскритиковал смену наставников команд Первой лиги по ходу сезона

Первая лига
(1 голосов)

На примере Херсона

Павел Кикоть раскритиковал смену наставников команд Первой лиги по ходу сезона
Новина українською

Бывший футболист, тренер, а сегодня телеэксперт Павел Кикоть высказался о сменах тренеров в командах Первой лиги - херсонском "Кристалле" (Сергей Валяев) и киевской "Оболони" (Павел Яковенко).

Я - не очень сторонник того, чтобы по ходу чемпионата менять тренера. Любому наставнику нужно время, чтобы поставить свою игру, донести свое видение футболистам.

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Сергею Валяеву будет непросто. "Кристалл" в Херсоне - команда с традициями, некоторое время она была середняком Второй лиги, сейчас повысились в классе. Для города это большой успех. Но и столкнулись с новой реальностью. Первая лига - другой уровень, здесь и скорости другие, и времени на принятие решений меньше, и квалификация футболистов выше.

Идет адаптация к лиге. Дай Бог, чтобы Сергею удалось адаптировать команду к соревнованиям. Будем надеяться, что серия без побед завершится в ближайших матчах.

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В статье: Первая лига Вторая лига Павел Кикоть Кристалл (Херсон)
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Источник:
ПФЛ

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