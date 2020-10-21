Павел Кикоть раскритиковал смену наставников команд Первой лиги по ходу сезона

Бывший футболист, тренер, а сегодня телеэксперт Павел Кикоть высказался о сменах тренеров в командах Первой лиги - херсонском "Кристалле" (Сергей Валяев) и киевской "Оболони" (Павел Яковенко).

Я - не очень сторонник того, чтобы по ходу чемпионата менять тренера. Любому наставнику нужно время, чтобы поставить свою игру, донести свое видение футболистам.

Сергею Валяеву будет непросто. "Кристалл" в Херсоне - команда с традициями, некоторое время она была середняком Второй лиги, сейчас повысились в классе. Для города это большой успех. Но и столкнулись с новой реальностью. Первая лига - другой уровень, здесь и скорости другие, и времени на принятие решений меньше, и квалификация футболистов выше.

Идет адаптация к лиге. Дай Бог, чтобы Сергею удалось адаптировать команду к соревнованиям. Будем надеяться, что серия без побед завершится в ближайших матчах.