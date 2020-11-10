Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Турнирная таблица Первой лиги 2020/21
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Актуальная турнирная таблица украинской Первой лиги в сезоне 2020/21.
Напомним, что по итогам чемпионата три лучшие команды должны повыситься в Премьер-лигу - таким образом в элитном украинском дивизионе будет выступать 16 команд. Покидают второй по статусу эшелон украинского футболе двое худших. Но в следующем сезоне в Первой лиге должно остаться 16 клубов - это будет возможно благодаря выходу из Второй лиги четвёрки лучших.
Читайте такжеТурнирная таблица УПЛ 2020/21
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Черноморец
|11
|6
|3
|2
|16-10
|+6
|21
|2
|Горняк-Спорт
|10
|6
|2
|2
|18-12
|+6
|20
|3
|Верес
|9
|5
|3
|1
|13-5
|+8
|18
|4
|Волынь
|10
|5
|3
|2
|14-8
|+6
|18
|5
|Металлист 1925
|10
|4
|4
|2
|8-8
|0
|16
|6
|Полесье
|9
|4
|4
|1
|11-4
|+7
|16
|7
|Агробизнес
|10
|5
|1
|4
|12-9
|+3
|16
|8
|МФК Николаев
|10
|4
|3
|3
|13-9
|+4
|15
|9
|Оболонь
|9
|4
|1
|4
|12-9
|+3
|13
|10
|Кремень
|11
|3
|3
|5
|11-14
|-3
|12
|11
|Нива
|11
|2
|5
|4
|14-19
|-5
|11
|12
|Альянс
|8
|3
|1
|4
|9-10
|-1
|10
|13
|ВПК-Агро
|9
|3
|1
|5
|9-16
|-7
|10
|14
|Прикарпатье
|10
|2
|3
|5
|7-16
|-9
|9
|15
|Авангард
|11
|2
|2
|7
|8-17
|-9
|8
|16
|Кристалл
|10
|1
|1
|8
|10-19
|-9
|4
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Комментарии (1)
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Dimoncho (Kharkov)
10.11.2020 в 12:02
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