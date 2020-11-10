  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Турнирная таблица Первой лиги 2020/21
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Турнирная таблица Первой лиги 2020/21

Первая лига
(1 голосов)

Материал постоянно обновляется

Турнирная таблица Первой лиги 2020/21
Новина українською

Актуальная турнирная таблица украинской Первой лиги в сезоне 2020/21.

Напомним, что по итогам чемпионата три лучшие команды должны повыситься в Премьер-лигу - таким образом в элитном украинском дивизионе будет выступать 16 команд. Покидают второй по статусу эшелон украинского футболе двое худших. Но в следующем сезоне в Первой лиге должно остаться 16 клубов - это будет возможно благодаря выходу из Второй лиги четвёрки лучших.

Читайте такжеТурнирная таблица УПЛ 2020/21
# Команда И В Н П М РМ О
1 Черноморец 11 6 3 2 16-10 +6 21
2 Горняк-Спорт 10 6 2 2 18-12 +6 20
3 Верес 9 5 3 1 13-5 +8 18
4 Волынь 10 5 3 2 14-8 +6 18
5 Металлист 1925 10 4 4 2 8-8 0 16
6 Полесье 9 4 4 1 11-4 +7 16
7 Агробизнес 10 5 1 4 12-9 +3 16
8 МФК Николаев 10 4 3 3 13-9 +4 15
9 Оболонь 9 4 1 4 12-9 +3 13
10 Кремень 11 3 3 5 11-14 -3 12
11 Нива 11 2 5 4 14-19 -5 11
12 Альянс 8 3 1 4 9-10 -1 10
13 ВПК-Агро 9 3 1 5 9-16 -7 10
14 Прикарпатье 10 2 3 5 7-16 -9 9
15 Авангард 11 2 2 7 8-17 -9 8
16 Кристалл 10 1 1 8 10-19 -9 4
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimoncho (Kharkov)
10.11.2020 в 12:02
вперед метал!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...