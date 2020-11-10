Турнирная таблица Первой лиги 2020/21

Актуальная турнирная таблица украинской Первой лиги в сезоне 2020/21.

Напомним, что по итогам чемпионата три лучшие команды должны повыситься в Премьер-лигу - таким образом в элитном украинском дивизионе будет выступать 16 команд. Покидают второй по статусу эшелон украинского футболе двое худших. Но в следующем сезоне в Первой лиге должно остаться 16 клубов - это будет возможно благодаря выходу из Второй лиги четвёрки лучших.

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