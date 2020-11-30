Первая Лига. Николаев громит Кристалл перед каникулами

Матч "Николаева" и "Кристалла" интересен прежде всего с исторической точки зрения. Впервые два представителя юга Украины сыграли в официальном матче в 1947-м году, когда в рамках первой советской футбольной лиги "Кристалл" минимально обыграл соперника. С тех пор, команды провели еще 26 матчей, в которых "корабелы" побеждали 13 раз, а херсонцы лишь пять. Сегодня - 28 игра южного дерби.

До начала матча лишь избранные болельщики "Кристалла" верили в интригу, ведь их клуб твердо обосновался на последнем месте, имея в активе четыре очка. К сожалению, неутешительные прогнозы для гостей подтвердились еще в первом тайме, когда футболисты "Николаева" дважды поразили ворота Герасименко. Вначале Порох оказался наиболее прытким после подачи углового, сумев переправить круглого за линию, а потом Одарюк вписал свое имя в протокол. Конечно, тут стоит отдать должное защитнику гостей, у которого поехала в наиболее ответственный момент.

Второй тайм запомнился еще большим преимуществом "корабел", в то время как гости, несмотря на счет, ничего не могли предложить впереди. К сожалению, вынуждены констатировать факт, что "Кристалл" заслуженно идет на самом дне таблицы. Пока не ясно, какие сдвиги должны случиться внутри команды, чтобы после перерыва херсонцы улучшили показатели. На данный момент, все выглядит весьма плачевно. В середине второй половины окончательный счет установили Кушниренко, уверенно реализовавший свой четвертый пенальти в нынешней кампании, и Войцеховский, который вышел на замену и сделал хет-трик. Для подвига ему понадобились три минуты.

"Николаев" же уходит на перерыв на пятом месте, но первая тройка убежала не очень далеко, а значит весной "корабелы" еще смогут навязать борьбу лидерам. Если, конечно, руководство ставит перед командой самые высокие цели.

Первая лига, 16-й тур

"Николаев" - "Кристалл" 6:0

Голы: Порох Богдан 12, Одарюк Владимир 38, Кушниренко Богдан 67 (п), Войцеховский Владислав 87, 88, 89

"Николаев": Лободров Богдан, Кулинич Сергей, Порох Богдан, Парцвания Темур, Ульянов Дмитрий, Кушниренко Богдан, Охрончук Владислав, Куксенко Богдан, Одарюк Владимир, Пономарь Руслан, Яворский Вадим

"Кристалл": Герасименко Ярослав, Малыш Станислав-Нури, Лаптев Михаил, Барский Владислав, Крутин Максим, Терзи Евгений, Цой Сергей, Мартян Виктор, Барладым Андрей, Чернышов Алексей, Клюев Владислав