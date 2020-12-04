Майданевич: С приходом Павла Яковенко Оболонь нашла свою игру

Лучший игрок ноября в Первой лиге Алексей Майданевич отметил факторы, которые повлияли на прогресс в результатах Оболони, а также рассказал о планах на межсезонье.

- Алексей, насколько неожиданным и важным для вас является признание лучшего игрока месяца ?

- Конечно, мне очень приятно побеждать в такой почетной номинации. Не ожидал, что стану лучшим игроком месяца. Хочется поблагодарить партнеров по команде, ведь без них не смог бы достичь такого результата.

- "Оболонь" в ноябре выиграла четыре из шести матча. За счет чего удалось достичь таких результатов?

- Действительно, мы на хорошем уровне провели концовку осенней части сезона. За счет командных действий, выполнения тренерских установок удалось сделать шаг вперед. Хочу отметить работу тренерского штаба, смена тренера пошла нам на пользу. Все игроки на максимум выкладывались на каждой тренировке.

Также отмечу правильное восстановление после матчей, ведь в таком плотном графике это сыграло важную роль. Теперь необходимо хорошо подготовиться на сборах, чтобы еще лучших результатов достичь весной.

- По вашему мнению, какой из матчей в осенней части сезоне команда провела сильнее всего?

- Не могу выделить какую-то одну игру. Все матчи были интересными и памятными. В каждой игре отдавали все силы ради победы, на поле не было равнодушных. Стараемся прогрессировать от матча к матчу. Работаем над своими слабыми сторонами и это приносит свои результаты.

- Забитый мяч в ворота "Волыни" стал самым ценным для вас лично в прошлом месяце?

- Каждый гол для меня важен, ведь он помогает команде добывать важные зачетные пункты. Хочу отметить партнеров по команде. С такими квалифицированными игроками играть одно удовольствие.

- У вас в активе два забитых мяча и три ассиста в ноябре. Это те результаты, которыми можно гордиться? Довольны своей игрой?

- Действительно, в ноябре сыграл на высоком уровне. Повторюсь, без партнеров по команде не смог бы достичь таких результатов. Работаю на тренировках для того, чтобы в каждом матче своей игрой приносить пользу команде. Надеюсь, что весной буду играть еще лучше.

- Вас называют главным универсалом команды. На какой позиции наиболее комфортно играется?

- Тренер выбирает, на какой позиции смогу принести наибольшую пользу команде. Куда меня поставят, там и буду играть. Сделаю все возможное, чтобы своей игрой принести пользу "Оболони". На данный момент та позиция, на которой играю, является для меня комфортной

- В каких компонентах игры добавили с приходом именитого тренера?

- С приходом Павла Яковенко "Оболонь" нашла свою игру. Тренер придал нам уверенности в собственных силах. Чувствуем, что можем прогрессировать от матча к матчу. Улучшили свою игру в атаке, стали меньше ошибаться в простых ситуациях. Важно, что удалось найти баланс в игре. Тем не менее, еще нужно много над чем работать. У нас есть ресурс для прогресса и тренерский штаб нам в этом поможет.

- Какие у вас планы на межсезонье? Где проведете отпуск?

- Сейчас необходимо морально и физически отдохнуть, набраться сил. Важно в хорошем настроении подойти к сборам. Уверен, что на сборах будет непросто, поэтому должны быть к этому готовыми. Планирую отдохнуть в теплых краях со своей второй половинкой.