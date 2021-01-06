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Немчанинов: Шансов закрепиться в Динамо не было вообще

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Тогда конкуренция и уровень футбола были на совершенно другом уровне

Немчанинов: Шансов закрепиться в Динамо не было вообще
Новина українською

Защитник "Вереса" Дмитрий Немчанинов рассказал о периоде своей карьеры в киевском "Динамо", воспитанником которого он является.

- Ты воспитанник киевского "Динамо". Однако за основу так и не дебютировал. Как считаешь, почему?

- Я воспитанник киевского спортинтерната РВУФК, он тогда подчинялся киевском "Динамо". После пребывания там, где в 10 классе я уже оказался в структуре динависького клуба. Там еще Гармаш был, другие ребята мы с тех пор тренировались с "Динамо-3". Почему не дебютировал за основу? Да шансов не было вообще. Тем более, я тогда еще был малым, различные ошибки в жизни делал и не получилось остаться там. Но это не я один, наверное, сотням людей не удалось закрепиться в "Динамо". Тогда конкуренция и уровень футбола были на совершенно другом уровне.

- В Украине ты аоиграл за 10 разных команд. В каком клубе были худшие условия? А где самые лучшие?

- Ну, если с самого детства сравнивать, то лучшие были в "Динамо", в то время. Когда я только попал в футбол, сразу почувствовал контраст. Ну чтобы таких плохих условий, то не найду такой команды. Были определенные нюансы. Вот в винницкой "Ниве" был неприятный период, потому что работали без денег, условия не очень, не всегда тренировались на зеленом поле.

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В статье: Динамо (Киев) Верес (Ровно) Дмитрий Немчанинов
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