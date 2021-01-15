Оболонь подписала экс-футболиста Динамо и Зари

"Оболонь-Бровар" на официальном сайте объявил о подписании нападающего Руслана Скидана. Соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до лета 2022 года.

В сезоне 2018/19 Руслан выступал в составе "Динамо" Ю-19 (Киев), в котором сыграл 3 игры и забил 1 гол. Последним клубом Скидана была луганская "Заря ". В минувшем сезоне нападающий провел 8 выступлений, в которых отличился тремя забитыми мячами.

Напомним, что ранее клуб продлил контракт с тремя игроками до 2022 года.