Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оболонь подписала экс-футболиста Динамо и Зари
Контракт рассчитан до лета 2022
"Оболонь-Бровар" на официальном сайте объявил о подписании нападающего Руслана Скидана. Соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до лета 2022 года.
В сезоне 2018/19 Руслан выступал в составе "Динамо" Ю-19 (Киев), в котором сыграл 3 игры и забил 1 гол. Последним клубом Скидана была луганская "Заря ". В минувшем сезоне нападающий провел 8 выступлений, в которых отличился тремя забитыми мячами.
Напомним, что ранее клуб продлил контракт с тремя игроками до 2022 года.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Оболонь
Популярное сейчас
- В Беларуси вспыхнуло недовольство из-за трансфера в клубе Романа Григорчука
- МЮ - новый лидер, Арсенал лишь одиннадцатый. Турнирная таблица АПЛ 2020/21
- Луческу взял 30 футболистов. Динамовцы отправились на первый сбор
- Ксенз снова покидает Олимпик, Металлист 1925 делает ставку на опыт. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...