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Оболонь подписала экс-футболиста Динамо и Зари

Первая лига
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Контракт рассчитан до лета 2022

Оболонь подписала экс-футболиста Динамо и Зари
Новина українською

"Оболонь-Бровар" на официальном сайте объявил о подписании нападающего Руслана Скидана. Соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до лета 2022 года.

В сезоне 2018/19 Руслан выступал в составе "Динамо" Ю-19 (Киев), в котором сыграл 3 игры и забил 1 гол. Последним клубом Скидана была луганская "Заря ". В минувшем сезоне нападающий провел 8 выступлений, в которых отличился тремя забитыми мячами.

Напомним, что ранее клуб продлил контракт с тремя игроками до 2022 года.

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В статье: Оболонь (Киев) Руслан Скидан
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Источник:
ФК Оболонь

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