Обыграли команду Вернидуба. Черноморец добыл победу на зимних сборах

Украинские клубы продолжают подготовку к возобновлению сезона. Если большинство команд УПЛ сейчас находятся в Турции, то "Черноморец" сегодня сыграл в Тирасполе.

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Противостоял одесситам местный "Шериф", с которым работает Юрий Вернидуб. Команды обменялись голами в конце первой половине, а на 90-й минуте Брагару вырвал победу для "моряков" - 2:1.

"Черноморец" - "Шериф" 2:1

Голы: Кастаньеда 43, п - Ковбаса 37, Брагару 90