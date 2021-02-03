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Обыграли команду Вернидуба. Черноморец добыл победу на зимних сборах
Непростая игра для одесситов
Украинские клубы продолжают подготовку к возобновлению сезона. Если большинство команд УПЛ сейчас находятся в Турции, то "Черноморец" сегодня сыграл в Тирасполе.
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Противостоял одесситам местный "Шериф", с которым работает Юрий Вернидуб. Команды обменялись голами в конце первой половине, а на 90-й минуте Брагару вырвал победу для "моряков" - 2:1.
"Черноморец" - "Шериф" 2:1
Голы: Кастаньеда 43, п - Ковбаса 37, Брагару 90
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Источник:ФК "Черноморец"
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