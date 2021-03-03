  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Команда Первой лиги подписала трех футболистов
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Команда Первой лиги подписала трех футболистов

Первая лига
(1 голосов)

Контракты всех рассчитаны до конца текущего сезона

Команда Первой лиги подписала трех футболистов

fcbrovar.obolon.ua

Новина українською

Киевская "Оболонь" объявила о подписании трех футболистов.

Это защитник Александр Терлецкий, хавбек Даниил Строчинский и форвард Даниил Руденко.

Все трое футболистов будут выступать в Первой лиге Украины до конца текущего сезона

18-летний Терлецкий ранее играл за любительскую "Белую Церковь". 19-летний Строчинский выступал за "Металлург". 17-летний Руденко играл за юношескую команду "Оболони".

Читайте также Оболонь объявила о наборе девушек в женскую футбольную команду

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оболонь (Киев) Иван Терлецкий Даниил Строчинский Даниил Руденко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Оболонь

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...