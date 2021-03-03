Первая лига
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Команда Первой лиги подписала трех футболистов
Контракты всех рассчитаны до конца текущего сезона
fcbrovar.obolon.ua
Киевская "Оболонь" объявила о подписании трех футболистов.
Это защитник Александр Терлецкий, хавбек Даниил Строчинский и форвард Даниил Руденко.
Все трое футболистов будут выступать в Первой лиге Украины до конца текущего сезона
18-летний Терлецкий ранее играл за любительскую "Белую Церковь". 19-летний Строчинский выступал за "Металлург". 17-летний Руденко играл за юношескую команду "Оболони".
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Источник:ФК Оболонь
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