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Тернопольской Ниве засчитают техническое поражение в матче с Горняком-Спортом - источник
Дело о перенесенном матче передано в КДК
Фото: Gazeta.ua
Дело о перенесенном матче 20-го тура Первой лиги "Нива" -"Горняк - Спорт" передано в контрольно-дисциплинарный комитет. Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, тернопольский клуб получит техническое поражение.
Перволиговой "Ниве" запретили сыграть в Тернополе против "Горняка-Спорта" из-за подготовки поля к матчу полуфинала Кубка Украины "Агробизнес " -"Динамо". Тернополяне искали альтернативу, и им удалось получить разрешение на проведение матча от львовского стадиона "Скиф". Однако "Горняк-Спорт" не пошел на встречу и не согласился на проведение поединка.
"Горняк-Спорт" был готов оплатить проезд тернополянам, для того, чтобы провести матч в Горишних Плавнях, однако руководство "Нивы" ответило отказом.
Матч "Нива" Тернополь - "Горняк-Спорт" должен был состояться сегодня, 5 апреля.
Напомним, что финал Кубка Украины состоится 12 мая, тоже на Центральном стадионе Тернополя имени Романа Шухевича. До этого времени "Нива" проведет домашние матчи первой лиги с "Вересом", "Прикарпатьем" и "Черноморцем". Эти встречи, скорее всего, пройдут в близких к Тернополю городах.
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