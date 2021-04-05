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Тернопольской Ниве засчитают техническое поражение в матче с Горняком-Спортом - источник

Первая лига
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Дело о перенесенном матче передано в КДК

Тернопольской Ниве засчитают техническое поражение в матче с Горняком-Спортом - источник

Фото: Gazeta.ua

Новина українською

Дело о перенесенном матче 20-го тура Первой лиги "Нива" -"Горняк - Спорт" передано в контрольно-дисциплинарный комитет. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, тернопольский клуб получит техническое поражение.

Перволиговой "Ниве" запретили сыграть в Тернополе против "Горняка-Спорта" из-за подготовки поля к матчу полуфинала Кубка Украины "Агробизнес " -"Динамо". Тернополяне искали альтернативу, и им удалось получить разрешение на проведение матча от львовского стадиона "Скиф". Однако "Горняк-Спорт" не пошел на встречу и не согласился на проведение поединка.

"Горняк-Спорт" был готов оплатить проезд тернополянам, для того, чтобы провести матч в Горишних Плавнях, однако руководство "Нивы" ответило отказом.

Матч "Нива" Тернополь - "Горняк-Спорт" должен был состояться сегодня, 5 апреля.

Напомним, что финал Кубка Украины состоится 12 мая, тоже на Центральном стадионе Тернополя имени Романа Шухевича. До этого времени "Нива" проведет домашние матчи первой лиги с "Вересом", "Прикарпатьем" и "Черноморцем". Эти встречи, скорее всего, пройдут в близких к Тернополю городах.

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В статье: Динамо (Киев) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Агробизнес (Волочиск) Нива (Тернополь)
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Источник:
ТаТоТаке

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