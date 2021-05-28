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Тренер Кривбасса: Кривой Рог заслуживает иметь команду в элите, куда мы стремимся

Первая лига
(3 голосов)

Амбициозные планы "президентского" клуба

Тренер Кривбасса: Кривой Рог заслуживает иметь команду в элите, куда мы стремимся

fckryvbas.com

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Геннадий Приходько прокомментировал досрочный выход команды в Первую лигу.

- Во-первых, хочу поздравить всех болельщиков нашей команды. Кривой Рог заслуживает иметь команду не только в Первой лиге, но и в элите, куда мы все стремимся. Хочу поблагодарить футболистов, которые выполнили задачу на сезон. Мы шли к этой цели вместе весь год.

Также хочу выразить благодарность болельщикам, которые нас всегда поддерживали и вдохновляли. Ну и, конечно, благодарность руководству, которое выразило нам доверие, чтобы выполнить эту миссию, а мы ее выполнили.

- Хватит команде мотивации на два матча, которые остались?

- Однозначно. Мы серьезно настраиваемся на "Металл". Будет хорошая игра, ведь встретятся, можно так сказать, финалисты Второй лиги группы Б. "Кривбасс" отправляется в Харьков продемонстрировать хороший футбол и только за победой.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Геннадий Приходько
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Источник:
ФК Кривбасс

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Комментарии (2)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
28.05.2021 в 20:03
Ну і прагнули б собі на здоров'я. А навіщо ви перейменували Гірник і видаєте його за Кривбас??
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Shilov 2020 (Кировоград )
28.05.2021 в 19:55
Пока Зеля президент пока и Крывбас будет играть а потом снова в небытие! Разве что Квартальщика снова выберут президентом!
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