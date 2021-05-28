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Тренер Кривбасса: Кривой Рог заслуживает иметь команду в элите, куда мы стремимся
Амбициозные планы "президентского" клуба
fckryvbas.com
Главный тренер "Кривбасса" Геннадий Приходько прокомментировал
- Во-первых, хочу поздравить всех болельщиков нашей команды. Кривой Рог заслуживает иметь команду не только в Первой лиге, но и в элите, куда мы все стремимся. Хочу поблагодарить футболистов, которые выполнили задачу на сезон. Мы шли к этой цели вместе весь год.
Также хочу выразить благодарность болельщикам, которые нас всегда поддерживали и вдохновляли. Ну и, конечно, благодарность руководству, которое выразило нам доверие, чтобы выполнить эту миссию, а мы ее выполнили.
- Хватит команде мотивации на два матча, которые остались?
- Однозначно. Мы серьезно настраиваемся на "Металл". Будет хорошая игра, ведь встретятся, можно так сказать, финалисты Второй лиги группы Б. "Кривбасс" отправляется в Харьков продемонстрировать хороший футбол и только за победой.
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