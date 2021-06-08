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В одной команде с братом. Верес подписал хавбека Пасича
Ранее футболист уже выступал за ровенский клуб
Фото: nkveres.com
Полузащитник Евгений Пасич продолжит карьеру в "Вересе". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Контрактное соглашение футболиста с ровенским клубом будет рассчитано на два сезона - до 2023 года.
Пасич перешел на правах свободного агента, так как 27-летний украинец покинул донецкий "Олимпик".
Отметим, что хавбек уже выступал за "Верес" в сезоне 2017/18. Тогда полузащитник сыграл за "красно-черных" 12 матчей и забил 1 гол.
Напомним, что за ровенский клуб выступает брат-близнец футболиста - Геннадий Пасич.
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