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В одной команде с братом. Верес подписал хавбека Пасича

Первая лига
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Ранее футболист уже выступал за ровенский клуб

В одной команде с братом. Верес подписал хавбека Пасича

Фото: nkveres.com

Новина українською

Полузащитник Евгений Пасич продолжит карьеру в "Вересе". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контрактное соглашение футболиста с ровенским клубом будет рассчитано на два сезона - до 2023 года.

Пасич перешел на правах свободного агента, так как 27-летний украинец покинул донецкий "Олимпик".

Отметим, что хавбек уже выступал за "Верес" в сезоне 2017/18. Тогда полузащитник сыграл за "красно-черных" 12 матчей и забил 1 гол.

Напомним, что за ровенский клуб выступает брат-близнец футболиста - Геннадий Пасич.

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В статье: Верес (Ровно) Геннадий Пасич Евгений Пасич
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Источник:
НК Верес

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