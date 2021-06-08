В одной команде с братом. Верес подписал хавбека Пасича

Полузащитник Евгений Пасич продолжит карьеру в "Вересе". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контрактное соглашение футболиста с ровенским клубом будет рассчитано на два сезона - до 2023 года.

Пасич перешел на правах свободного агента, так как 27-летний украинец покинул донецкий "Олимпик".

Отметим, что хавбек уже выступал за "Верес" в сезоне 2017/18. Тогда полузащитник сыграл за "красно-черных" 12 матчей и забил 1 гол.

Напомним, что за ровенский клуб выступает брат-близнец футболиста - Геннадий Пасич.