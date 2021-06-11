  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Металлист 1925 попрощается с Первой лигой концертом и пирошоу
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 попрощается с Первой лигой концертом и пирошоу

Первая лига
(1 голосов)

Харьковский клуб оформил путевку в УПЛ

Металлист 1925 попрощается с Первой лигой концертом и пирошоу

фото - ФК Металіст 1925

Новина українською

Харьковский "Металлист 1925", уже оформивший путевку в УПЛ, приглашает болельщиков на праздничное прощание с Первой лигой.

В эту субботу, 12 июня, клуб проведет заключительный матч Первой лиги и получит бронзовые медали. Об этом сообщает пресс-служба харьковчан.

В 17:30 начнется матч "Металлист 1925" — "ВПК-Агро", в перерыве которого состоится чествование юношеской команды "Авангард" U-19 — чемпиона Украины в Первой лиге — и женской футзальной команды "ЗХО-Tesla", которая недавно стала чемпионом Украины, а с нового сезона будет женской футбольной командой клуба.

А вот в 19:25 состоится чествование главной команды "Металлиста 1925", которое увенчает праздничный концерт с участием известной украинской группы "НеАнгелы" и пиротехническим шоу.

Билеты на матч можно приобрести на сайте metalist1925.club и сервисе "Интернет-билет", а также ежедневно в кассе №1 стадиона "Металлист".

Читайте также"Слава Украине" и "Героям Слава". Металлист 1925 добавил слоганы на футболки команды
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
metalist1925.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
c99baf (Харьков)
11.06.2021 в 15:05
Где ещё такое было? Шось не припомню,главное шоб через сезон не было "пиро-шоу".
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...