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Металлист 1925 попрощается с Первой лигой концертом и пирошоу
Харьковский клуб оформил путевку в УПЛ
фото - ФК Металіст 1925
Харьковский "Металлист 1925", уже оформивший путевку в УПЛ, приглашает болельщиков на праздничное прощание с Первой лигой.
В эту субботу, 12 июня, клуб проведет заключительный матч Первой лиги и получит бронзовые медали. Об этом сообщает пресс-служба харьковчан.
В 17:30 начнется матч "Металлист 1925" — "ВПК-Агро", в перерыве которого состоится чествование юношеской команды "Авангард" U-19 — чемпиона Украины в Первой лиге — и женской футзальной команды "ЗХО-Tesla", которая недавно стала чемпионом Украины, а с нового сезона будет женской футбольной командой клуба.
А вот в 19:25 состоится чествование главной команды "Металлиста 1925", которое увенчает праздничный концерт с участием известной украинской группы "НеАнгелы" и пиротехническим шоу.
Билеты на матч можно приобрести на сайте metalist1925.club и сервисе "Интернет-билет", а также ежедневно в кассе №1 стадиона "Металлист".
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