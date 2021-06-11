Металлист 1925 попрощается с Первой лигой концертом и пирошоу

Харьковский "Металлист 1925", уже оформивший путевку в УПЛ, приглашает болельщиков на праздничное прощание с Первой лигой.

В эту субботу, 12 июня, клуб проведет заключительный матч Первой лиги и получит бронзовые медали. Об этом сообщает пресс-служба харьковчан.

В 17:30 начнется матч "Металлист 1925" — "ВПК-Агро", в перерыве которого состоится чествование юношеской команды "Авангард" U-19 — чемпиона Украины в Первой лиге — и женской футзальной команды "ЗХО-Tesla", которая недавно стала чемпионом Украины, а с нового сезона будет женской футбольной командой клуба.

А вот в 19:25 состоится чествование главной команды "Металлиста 1925", которое увенчает праздничный концерт с участием известной украинской группы "НеАнгелы" и пиротехническим шоу.

Билеты на матч можно приобрести на сайте metalist1925.club и сервисе "Интернет-билет", а также ежедневно в кассе №1 стадиона "Металлист".