Лучший бомбардир Волыни Оринчак покинул команду

Полузащитник Богдан Оринчак покидает "Волынь". Об этом футболист сообщил у себя в Instagram.

"Нелегко прощаться, но пришло время поблагодарить ФК "Волынь", всем тренерам, огромному персоналу, футболистам, болельщикам, которые поддерживали команду при любых обстоятельствах и всем причастным к футболу в Луцке за незабываемые эмоции, огромные победы, опыт, знания и новые знакомства.

Спасибо всем, кто верил в нашу команду. Желаю крестоносцам удачи в новом сезоне, а сейчас пора двигаться вперед.

Луцк навсегда останется в моем сердце", — написал Оринчак.