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Лучший бомбардир Волыни Оринчак покинул команду
Игрок забил 11 голов за лучан
Фото: sport.if.ua
Полузащитник Богдан Оринчак покидает "Волынь". Об этом футболист сообщил у себя в Instagram.
"Нелегко прощаться, но пришло время поблагодарить ФК "Волынь", всем тренерам, огромному персоналу, футболистам, болельщикам, которые поддерживали команду при любых обстоятельствах и всем причастным к футболу в Луцке за незабываемые эмоции, огромные победы, опыт, знания и новые знакомства.
Спасибо всем, кто верил в нашу команду. Желаю крестоносцам удачи в новом сезоне, а сейчас пора двигаться вперед.
Луцк навсегда останется в моем сердце", — написал Оринчак.
Напомним, что 27-летний футболист выступал за луцкую команду с сентября 2020 года. Всего за "Волынь" Оринчак провел 27 матчей, забил 11 голов и отметился одной результативной передачей.
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