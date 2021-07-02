Пыняшко находится на просмотре в клубе Первой лиги - источник

Дебютант Первой лиги - "Ужгород" разошелся миром в Первом спарринге в это межсезонье - с "Mукачево" (0:0).

Ряды ужгородцев покинул нападающий Олег Вишневский, который хочет трудоустроиться в Австрии.

На просмотре находятся Василий Пыняшко из "Миная", Сергей Мелинишин из "Прикарпатья" и Сергей Косовский из "Агробизнеса".

Напомним, что 3 июля футболисты "Ужгорода" проведут очередной контрольный поединок - с "Ворсклой", которая в эти дни находится на сборе в Закарпатье.