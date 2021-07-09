Нападающий Ужгорода вместо Австрии продолжит карьеру в Минае

Нападающий Олег Вишневский продолжит карьеру в "Минае". Об этом пишет Meta-ratings.

25-летний футболист успел сыграть за новый клуб в спарринге против "Мункача" (0:0).

Ранее сообщалось, что Вишневский отправился на просмотр в Австрию, но, по-видимому, ради выступления в чемпионате УПЛ, решил не покидать Закарпатье.

Весеннюю часть сезона футболист провел в ФК "Ужгород". На счету нападающего 5 голов в 13 матчах Второй лиги. До этого Вишневский последние несколько лет провел в чемпионате Словакии. Украинец выступал за "Снину" и "Кошице".

Также за "Mинай" сыграл полузащитник Александр Снижко, у которого закончился контракт с клубом 30 июня.

Он планировал перейти в другую команду, но решил вернуться.