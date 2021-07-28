Несколько команд заинтересованы в игроках Альянса. Наиболее активны Оболонь и Таврия

Как известно, Альянс из Липовой Долины отказался от участия в чемпионате Украины в Первой лиге .

Перед началом сезона все ведущие игроки "Альянса" пролонгировали контракты с клубом. Однако учитывая форс-мажорные обстоятельства - расформирование ФК, футболистам из Липовой Долины будет предоставлен статус свободных агентов, и они смогут трудоустроиться в других командах.

По имеющейся информации, интерес к футболистам "Альянса" проявляют уже с полдюжины отечественных клубов, наиболее активные среди них - "Оболонь" и "Таврия".

Напомним, президент "Альянса" Сергей Демченко был возмущен судейством в матче первого тура против Металлиста (0:2), в котором игрокам его команды показали два удаления и поставили пенальти.