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Несколько команд заинтересованы в игроках Альянса. Наиболее активны Оболонь и Таврия
Налетай, торопись
Как известно, Альянс из Липовой Долины
Перед началом сезона все ведущие игроки "Альянса" пролонгировали контракты с клубом. Однако учитывая форс-мажорные обстоятельства - расформирование ФК, футболистам из Липовой Долины будет предоставлен статус свободных агентов, и они смогут трудоустроиться в других командах.
По имеющейся информации, интерес к футболистам "Альянса" проявляют уже с полдюжины отечественных клубов, наиболее активные среди них - "Оболонь" и "Таврия".
Напомним, президент "Альянса" Сергей Демченко был возмущен судейством в матче первого тура против Металлиста (0:2), в котором игрокам его команды показали два удаления и поставили пенальти.
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