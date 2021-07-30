Матч Оболонь - Альянс перенесен

Ааа.. Вы все о байках про судью?) Так вот: Какой "купленный" судья при счете 0:0 поставит пенальти в "свои" ворота? Это при том, что пенальти спорный(рикошет) а Альянс играл дома очень даже хорошо и Металлист мог не отыграться. Судья вообще бы рисковал остаться еще и должным)) А Демченко решил продать клуб задолго до матча( на ремонт базы отдыха надо дохрена денег, а их нет.. вот и пришлось выбирать). И то, что он рассказывает как много(чуть ли не весь урожай) он вкладывает в клуб, а потом просто дарит неизвестно кому- явный же пиз...ь! Так что "аграрий" получил свои "гектары" и вертел он всех... А Вы ведитесь на чушь.