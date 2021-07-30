  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Матч Оболонь - Альянс перенесен
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Оболонь - Альянс перенесен

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

До 5 августа клубы должны выбрать новую дату

Матч Оболонь - Альянс перенесен

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

"Альянс" и "Оболонь" объявили о переносе матча 2-го тура Первой лиги.

ПФЛ удовлетворила просьбу клубов. Встреча была запланирована на 1 августа в Киеве.

Новую дату клубы должны выбрать до 5 августа, иначе это сделает Лига.

Ранее стало известно, что "Альянс" продолжит выступления в Первой лиге с новыми инвесторами.

Читайте также"Наша история еще продолжается". Альянс вернулся к тренировкам

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оболонь (Киев) Альянс (Липовая Долина)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Альянс

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
grassion (Харьков)
30.07.2021 в 15:59
"...задовольнив прохання клубів"- особенно клуБОВ. Оболони оно нах не надо! Но респект, что идут на уступки! Истеричка подосрала и своих и чужих.
Ответить
+3
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
30.07.2021 в 16:27
Це ви про Крас... Коли судді бувають особливо лояльні до суперників, він так ГОРДО себе не поводить.
Ответить
+1
-5
grassion (Харьков)
30.07.2021 в 17:23
Ааа.. Вы все о байках про судью?) Так вот: Какой "купленный" судья при счете 0:0 поставит пенальти в "свои" ворота? Это при том, что пенальти спорный(рикошет) а Альянс играл дома очень даже хорошо и Металлист мог не отыграться. Судья вообще бы рисковал остаться еще и должным)) А Демченко решил продать клуб задолго до матча( на ремонт базы отдыха надо дохрена денег, а их нет.. вот и пришлось выбирать). И то, что он рассказывает как много(чуть ли не весь урожай) он вкладывает в клуб, а потом просто дарит неизвестно кому- явный же пиз...ь! Так что "аграрий" получил свои "гектары" и вертел он всех... А Вы ведитесь на чушь.
+3
0
prockop4uck (Киев)
30.07.2021 в 18:04
Я даже не буду спрашивать зачем Металлист покупал судью уже в первом туре, спрошу другое. Президент Альянса заявил, что уже в товарняке против Металлиста увидел что судья куплен. Кто и зачем в товарняке будет покупать судью, что это за поток сознания? Spokoyno, я в курсе, что ты лошара, но не перегибай палку, ты же вроде не шизик как "американец" или "канадец".
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...