Первая лига
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Матч Оболонь - Альянс перенесен
До 5 августа клубы должны выбрать новую дату
Фото: ФК Оболонь
"Альянс" и "Оболонь" объявили о переносе матча 2-го тура Первой лиги.
ПФЛ удовлетворила просьбу клубов. Встреча была запланирована на 1 августа в Киеве.
Новую дату клубы должны выбрать до 5 августа, иначе это сделает Лига.
Ранее стало известно, что "Альянс" продолжит выступления в Первой лиге с новыми инвесторами.
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Источник:ФК Альянс
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