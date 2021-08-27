Фартовый стадион. Металлист предложил Шахтеру играть матчи ЛЧ в Харькове

"Металлист" пригласил "Шахтер" играть свои еврокубковые матчи в Харькове.

"Мы от имени нашего клуба и всех харьковчан приглашаем "Шахтер" сыграть на нашем стадионе все свои следующие еврокубковые матчи. "Металлист" - фартовый стадион! Полные трибуны всегда способствуют спортивным успехам и добавляют вдохновения игрокам! А харьковские фанаты умеют поддержать команду, в которую верят", - сказано в обращении клуба.

Напомним, основным стадионом "Шахтера" с сентября 2020 года является НСК "Олимпийский. До этого "горняки" с 2017 года принимали соперников на ОСК "Металлист".

Домашний матч против "Монако" был перенесен из Киева в Харьков из-за праздничного концерта ко Дню Независимости Украины.