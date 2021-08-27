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Фартовый стадион. Металлист предложил Шахтеру играть матчи ЛЧ в Харькове

Первая лига
(1 голосов)

С 2017 по 2020 годы ОСК "Металлист" был временной домашней ареной "горняков"

Фартовый стадион. Металлист предложил Шахтеру играть матчи ЛЧ в Харькове

Фото: kharkov.comments.ua

Новина українською

"Металлист" пригласил "Шахтер" играть свои еврокубковые матчи в Харькове.

"Мы от имени нашего клуба и всех харьковчан приглашаем "Шахтер" сыграть на нашем стадионе все свои следующие еврокубковые матчи. "Металлист" - фартовый стадион!

Полные трибуны всегда способствуют спортивным успехам и добавляют вдохновения игрокам! А харьковские фанаты умеют поддержать команду, в которую верят", - сказано в обращении клуба.

Напомним, основным стадионом "Шахтера" с сентября 2020 года является НСК "Олимпийский. До этого "горняки" с 2017 года принимали соперников на ОСК "Металлист".

Домашний матч против "Монако" был перенесен из Киева в Харьков из-за праздничного концерта ко Дню Независимости Украины.

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В статье: Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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Комментарии (10)
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ProstoFAN (Донецк)
27.08.2021 в 14:58
Чтобы больше не терзаться муками выбора стадиона, надо в центре Киева построить Донбасс Арену-2
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0
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
27.08.2021 в 14:46
Стісняюс спрасіть: А какой імена мєнталіст?
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+1
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
27.08.2021 в 14:52
Нэ стыдайся, пытай смело! Вочэвыдь, самэ той Мэталист, якому налэжыть стадион, ни?
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0
0
download1 (huyersk)
27.08.2021 в 14:40
Це відіб'є вболівальників гірників у Києві. Мовляв, відвідуйте матчі Шахтаря, підтримуйте у ЧУ з Александріями та Минаями, а ЛЧ - фіга, Харків фатртовий! А Києв тоді не фартовий?А навіщо ви там граєте ?? Коротче -- не буде цього
Ответить
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
27.08.2021 в 14:20
вот это правильно! правда, тогда за осень М1925, МКГ и Шахта затопчут газон в ухнарь
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+3
-4
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Американец 2000
27.08.2021 в 14:17
Для Харькова это будет очень почётно !!!Давно пора ! В Киеве там поддержка никакая ((((
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+3
-1
аалекс ( Крым)
27.08.2021 в 14:09
Было бы неплохо. Посмотрим на реакцию горняков.
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+6
-1
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СТОП крот (Киев)
27.08.2021 в 14:02
Бразильская помойка на гастролях
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0
-9
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Американец 2000
27.08.2021 в 14:18
СТОП крот (Киев) Таких дбилов как ты - банить надо на вечно (((((
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+5
-1
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Водитель трамвая (Бухарест)
27.08.2021 в 14:53
Банить - недостаточно, нужно в палате еще содержать.
0
0


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