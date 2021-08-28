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Жабченко о матче с Кремнем: У судьи квалификации 0,0%. Это уже, б@@@ь, достало

Первая лига
(1 голосов)

И снова судейский скандал в Первой лиге

Жабченко о матче с Кремнем: У судьи квалификации 0,0%. Это уже, б@@@ь, достало

uafc.org.ua

Новина українською

Главный тренер "Горняка-Спорт" Игорь Жабченко в эфире ТК Футбол раскритиковал судью матча Игоря Сташука, который работал на матче его команды в Первой лиге с "Кремнем" (0:1).

Отметим, что "Горняк-Спорт" проиграл после реализованного пенальти на 5-й компенсированной к основному времени минуте. Затем судья удалил Жабченко за его поведение.

"По судейству – я не сторонник обсуждений арбитров, но этот человек просто... Как он может судить Первую лигу? Квалификации ноль целых, ноль десятых (0,0%). Поэтому хочется, б@@@ь, чтобы обратили внимание, б@@@ь, чтобы таких арбитров не было у нас.

Как можно? Ну честно, это уже, б@@@ь, черта какая-то, уже просто достало все", – сказал Жабченко.

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В статье: Кремень (Кременчуг) Игорь Жабченко Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
28.08.2021 в 02:13
Наверно уже достали. Хотя материться в эфире нельзя.
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