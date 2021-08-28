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Жабченко о матче с Кремнем: У судьи квалификации 0,0%. Это уже, б@@@ь, достало
И снова судейский скандал в Первой лиге
uafc.org.ua
Главный тренер "Горняка-Спорт" Игорь Жабченко в эфире ТК Футбол раскритиковал судью матча Игоря Сташука, который работал на
Отметим, что "Горняк-Спорт" проиграл после реализованного пенальти на 5-й компенсированной к основному времени минуте. Затем судья удалил Жабченко за его поведение.
"По судейству – я не сторонник обсуждений арбитров, но этот человек просто... Как он может судить Первую лигу? Квалификации ноль целых, ноль десятых (0,0%). Поэтому хочется, б@@@ь, чтобы обратили внимание, б@@@ь, чтобы таких арбитров не было у нас.
Как можно? Ну честно, это уже, б@@@ь, черта какая-то, уже просто достало все", – сказал Жабченко.
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