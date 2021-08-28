Жабченко о матче с Кремнем: У судьи квалификации 0,0%. Это уже, б@@@ь, достало

Главный тренер "Горняка-Спорт" Игорь Жабченко в эфире ТК Футбол раскритиковал судью матча Игоря Сташука, который работал на матче его команды в Первой лиге с "Кремнем" (0:1) .

Отметим, что "Горняк-Спорт" проиграл после реализованного пенальти на 5-й компенсированной к основному времени минуте. Затем судья удалил Жабченко за его поведение.