Дерби-день в Первой лиге: Западноукраинское с дебютом Купцова и днепровское - с участием Кривбасса

Двумя матчами начинается 13 тур в Первой лиге (следующие поединки - в понедельник и вторник). Оба сегодняшние поединки будут хотя бы относительно, но со статусом дерби.

Первый матч можно посмотреть на YouTube-канале "Первая лига", второй - на телеканале "Футбол 3". Конечно, лучше увидеть поединки вживую, правда с соблюдением требований карантина.

15:30 ВПК-Агро (Шевченковка) - Кривбасс (Кривой Рог)

14-я команда принимает вторую. А если забыть о турнирном положении аутсайдера и одного из лидеров - это дерби Днепропетровской области. Клуб с севера региона домашние матчи, как и этот, проводит в Днепре на стадионе "Метеор". А вот Кривой Рог - это уже западная часть Днепропетровской области.

Команды между собой встречались только в спарринге в начале этого года. Тогда победу праздновал "Кривбасс" 2:1, а сегодня в команде нет ни одного игрока из тех, которые забивали тогда гола за криворожан.

"ВПК-Агро" трудно увидеть в игре, команда пропустила 10 и 12 туры из-за переноса поединков. У подопечных Александра Грицая лишь 3 победы и аж 7 поражений, зато она славится бескомпромиссностью - "0" ничьих.

"Кривбасс" обладает второй в чемпионате атакой (23 гола) и барахлит в защите с 14 пропущенными голами, меньше даже в "Горняк-Спорта", а он занимает 13 место.

17:45 Волынь (Луцк) - Нива (Тернополь)

Сыграют 10 и 8 команды турнирной таблицы. Коллективы из Западной Украины по-особенному настраиваются друг на друга, а матчи между ними - очень боевые. У "Нивы" сейчас настоящая катастрофа - три подряд поражения, третий наставник за несколько недель (Климовский, Задорожный, а теперь - Купцов). "Волынь" Альберта Шахова сможет обойти в турнирной таблице тернополян, если победит.

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История противостояний этих команд, как посчитали в клубе "крестоносцев", насчитывает уже 35 поединков, из них в 17 побеждала "Волынь", в 11 - "Нива" и еще было 7 ничьих. Разница мячей - 44-37.

В матче не сыграет нападающий "Волыни" Богдан Кобзарь, его дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.