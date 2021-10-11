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Стали известны детали контракта Купцова в тернопольской Ниве
Соглашение с 50-летним специалистом рассчитано до конца сезона
Фото: Нива Т
Стали известны детали контракта нового главного тренера тернопольской "Нивы" Андрея Купцова.
Как сообщает Meta-ratings, соглашение с 50-летним специалистом рассчитано до конца сезона. Контракт может быть пролонгирован, если у руководства клуба не будет претензий к тренеру.
Отмечается, что Купцову будет помогать Виталий Первак, с которым они раньше вместе работали в "Александрии". В свое время Первак был одним из лидеров "Нивы". Еще два ассистента — Олег Диброва и Олег Данилюк входили в тренерский штаб предшественника Купцова — Игоря Климовского.
Напомним, "Нива" идет шестой в турнирной таблице Первой лиги, набрав 16 зачетных пунктов.
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