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Стали известны детали контракта Купцова в тернопольской Ниве

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Соглашение с 50-летним специалистом рассчитано до конца сезона

Стали известны детали контракта Купцова в тернопольской Ниве

Фото: Нива Т

Новина українською

Стали известны детали контракта нового главного тренера тернопольской "Нивы" Андрея Купцова.

Как сообщает Meta-ratings, соглашение с 50-летним специалистом рассчитано до конца сезона. Контракт может быть пролонгирован, если у руководства клуба не будет претензий к тренеру.

Отмечается, что Купцову будет помогать Виталий Первак, с которым они раньше вместе работали в "Александрии". В свое время Первак был одним из лидеров "Нивы". Еще два ассистента — Олег Диброва и Олег Данилюк входили в тренерский штаб предшественника Купцова — Игоря Климовского.

Напомним, "Нива" идет шестой в турнирной таблице Первой лиги, набрав 16 зачетных пунктов.

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В статье: Андрей Купцов Нива (Тернополь)
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
11.10.2021 в 12:26
Исправьте ошибку: "Нагадаємо, "Нива" йде шостий в турнірній таблиці Першої ліги..."
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