Стали известны детали контракта Купцова в тернопольской Ниве

Стали известны детали контракта нового главного тренера тернопольской "Нивы" Андрея Купцова.

Как сообщает Meta-ratings, соглашение с 50-летним специалистом рассчитано до конца сезона. Контракт может быть пролонгирован, если у руководства клуба не будет претензий к тренеру.

Отмечается, что Купцову будет помогать Виталий Первак, с которым они раньше вместе работали в "Александрии". В свое время Первак был одним из лидеров "Нивы". Еще два ассистента — Олег Диброва и Олег Данилюк входили в тренерский штаб предшественника Купцова — Игоря Климовского.

Напомним, "Нива" идет шестой в турнирной таблице Первой лиги, набрав 16 зачетных пунктов.