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Кучер: Игрок матча сегодня — вратарь соперника
Металлист проиграл первый матч в сезоне
metalist.ua
Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер прокомментировал
— Первое поражение "Металлиста" в сезоне. Прокомментируйте, пожалуйста, матч. Почему не удалось воплотить задуманное и отчего такой результат?
— Не выиграли — это и не получилось у нас. В начале игры потеряли концентрацию. Мы не вправе пропускать такие голы, когда вратарь отдает результативную передачу и все время создает опасность у наших ворот. Он игрок матча сегодня — вратарь соперника. Что-то создавать по такому полю было тяжело. Конечно, хотели, старались, но не получилось. В конце могли забить, но оборона сыграла свое: окопались в штрафной площадке и не давали ничего создать.
— Была ли какая-то недооценка команды из низа турнирной таблицы? Возможно, дело в психологии?
— Нет, мы готовились к этой игре, объясняли ребятам, что команда, находящаяся внизу турнирной таблицы, не соответствует своему месту. Хорошая команда, много квалифицированных футболистов, в прошлом сезоне они удачно играли, показывали успешные результаты. Наверное, надеялись даже на выход в Премьер-лигу, что-то у них не получилось. Мы концентрацию потеряли в начале игры, получили ненужный гол, и он уже все сломал.
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