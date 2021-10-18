Кучер: Игрок матча сегодня — вратарь соперника

Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер прокомментировал поражение своей команды в матче Первой лиги с "Агробизнесом" (1:2).

— Первое поражение "Металлиста" в сезоне. Прокомментируйте, пожалуйста, матч. Почему не удалось воплотить задуманное и отчего такой результат?

— Не выиграли — это и не получилось у нас. В начале игры потеряли концентрацию. Мы не вправе пропускать такие голы, когда вратарь отдает результативную передачу и все время создает опасность у наших ворот. Он игрок матча сегодня — вратарь соперника. Что-то создавать по такому полю было тяжело. Конечно, хотели, старались, но не получилось. В конце могли забить, но оборона сыграла свое: окопались в штрафной площадке и не давали ничего создать.

— Была ли какая-то недооценка команды из низа турнирной таблицы? Возможно, дело в психологии?

— Нет, мы готовились к этой игре, объясняли ребятам, что команда, находящаяся внизу турнирной таблицы, не соответствует своему месту. Хорошая команда, много квалифицированных футболистов, в прошлом сезоне они удачно играли, показывали успешные результаты. Наверное, надеялись даже на выход в Премьер-лигу, что-то у них не получилось. Мы концентрацию потеряли в начале игры, получили ненужный гол, и он уже все сломал.