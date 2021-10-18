  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Кучер: Игрок матча сегодня — вратарь соперника
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кучер: Игрок матча сегодня — вратарь соперника

Первая лига
(1 голосов)

Металлист проиграл первый матч в сезоне

Кучер: Игрок матча сегодня — вратарь соперника

metalist.ua

Новина українською

Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер прокомментировал поражение своей команды в матче Первой лиги с "Агробизнесом" (1:2).

— Первое поражение "Металлиста" в сезоне. Прокомментируйте, пожалуйста, матч. Почему не удалось воплотить задуманное и отчего такой результат?

— Не выиграли — это и не получилось у нас. В начале игры потеряли концентрацию. Мы не вправе пропускать такие голы, когда вратарь отдает результативную передачу и все время создает опасность у наших ворот. Он игрок матча сегодня — вратарь соперника. Что-то создавать по такому полю было тяжело. Конечно, хотели, старались, но не получилось. В конце могли забить, но оборона сыграла свое: окопались в штрафной площадке и не давали ничего создать.

— Была ли какая-то недооценка команды из низа турнирной таблицы? Возможно, дело в психологии?

— Нет, мы готовились к этой игре, объясняли ребятам, что команда, находящаяся внизу турнирной таблицы, не соответствует своему месту. Хорошая команда, много квалифицированных футболистов, в прошлом сезоне они удачно играли, показывали успешные результаты. Наверное, надеялись даже на выход в Премьер-лигу, что-то у них не получилось. Мы концентрацию потеряли в начале игры, получили ненужный гол, и он уже все сломал.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Кучер Агробизнес (Волочиск) Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Металлист

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...