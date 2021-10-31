Воробей: Пока трудно говорить о конкуренции Металлиста с Динамо и Шахтером

Бывший нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей дал комментарий о победе "Металлиста" в матче 1/8 финала Кубка Украины против "Колоса" (1:0) и о перспективах харьковчан в будущем:

"Я говорил еще до матча, что "Металлист" пройдет команду из Ковалевки в Кубке Украины. В принципе, харьковская команда это и сделала. Они молодцы! Я поздравляю "Металлист" и всех болельщиков этой команды.

Может ли "Металлист" составить конкуренцию грандам и выиграть Кубок Украины? Что касается перспектив харьковчан в Кубке Украины, то дождемся жребия. Посмотрим, на кого они выйдут и от этого будем отталкиваться. Что касается конкуренции с "Динамо" и "Шахтером", трудно еще говорить. У "Металлиста" амбиции большие, президент клуба сделал очень громкие заявления. В принципе и мы все понимаем, что это все будет. Но вопрос – когда? Может быть это будет даже не в следующем сезоне, а позже. Но пока что рано рассуждать на эту тему.

На данный момент, конечно, харьковчане не смогут конкурировать с "Динамо" и "Шахтером". Но что будет в следующем году – неизвестно. Какие исполнители будут в команде, какой будет рисунок игры? Это уже мы будем смотреть по ходу чемпионата.

Поэтому сейчас можно говорить только о Кубке Украины. Посмотрим жеребьевку, на какую команду выйдет "Металлист". Будем болеть за "Металлист", так как все-таки это команда из Первой лиги, и она показывает неплохой футбол", - сказал Воробей.