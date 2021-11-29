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Агент: Украинский клуб находится в контакте со Старриджем

Первая лига
(1 голосов)

Если англичанин захочет сменить клуб - у него будет выбор

Агент: Украинский клуб находится в контакте со Старриджем

Twitter

Новина українською

Агент Олег Авдыш поделился мнением о реальности перехода Дэниэла Старриджа в один из украинских клубов, о чем ранее писали СМИ.

"По моей информации, клуб, который хочет приобрести Старриджа, находится в контакте с ним и его семьей. Если зимой Старридж захочет уйти из клуба, где сейчас играет, то украинский клуб может быть одним из вариантов продолжения карьеры английского футболиста", - сказал агент.

Старридж с октября нынешнего года защищает цвета австралийского клуба "Перт Глори". До того он около полутора лет не играл после ухода из "Трабзонспора".

Дэниэл Старридж известен по выступлениям за "Манчестер Сити", "Челси" и "Ливерпуль". Всего в АПЛ он провел 218 матчей, в которых забил 77 голов. Также в активе Старриджа восемь голов в 26-ти встречах за сборную Англии.

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В статье: Дэниел Старридж
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Комментарии (3)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
30.11.2021 в 00:28
Ингулец? :)
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.11.2021 в 00:24
В Динамо!
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0
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
30.11.2021 в 00:29
Ты опять больше двух слов связать не можешь, дятел? :)
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0
-1


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