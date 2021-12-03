Стало известно, где Оболонь проведет зимний тренировочный сбор

После завершения летне-осенней части сезона 2021/2022 года киевская "Оболонь" отправилась в отпуск.

Отдыхать футболисты будут до 20-х чисел января, а на период подготовки к возобновлению сезона у "пивоваров" запланирован сбор в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

Также отмечается, что защитник "Оболони" Александр Осман признан лучшим игроком "бело-зеленых" в ноябре сезона 2021/2022 года по версии болельщиков.

Напомним, на данный момент "Оболонь" занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги.