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Стало известно, где Оболонь проведет зимний тренировочный сбор
Отпуск "пивоваров" продлится до 20-х чисел января
Фото: ФК Оболонь
После завершения летне-осенней части сезона 2021/2022 года киевская "Оболонь" отправилась в отпуск.
Отдыхать футболисты будут до 20-х чисел января, а на период подготовки к возобновлению сезона у "пивоваров" запланирован сбор в Турции, сообщает пресс-служба клуба.
Также отмечается, что защитник "Оболони" Александр Осман признан лучшим игроком "бело-зеленых" в ноябре сезона 2021/2022 года по версии болельщиков.
Напомним, на данный момент "Оболонь" занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги.
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