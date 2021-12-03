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Стало известно, где Оболонь проведет зимний тренировочный сбор

Первая лига
(1 голосов)

Отпуск "пивоваров" продлится до 20-х чисел января

Стало известно, где Оболонь проведет зимний тренировочный сбор

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

После завершения летне-осенней части сезона 2021/2022 года киевская "Оболонь" отправилась в отпуск.

Отдыхать футболисты будут до 20-х чисел января, а на период подготовки к возобновлению сезона у "пивоваров" запланирован сбор в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

Также отмечается, что защитник "Оболони" Александр Осман признан лучшим игроком "бело-зеленых" в ноябре сезона 2021/2022 года по версии болельщиков.

Напомним, на данный момент "Оболонь" занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги.

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В статье: Оболонь (Киев)
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Источник:
ФК Оболонь

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Комментарии (2)
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zafo55
03.12.2021 в 15:09
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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armik (Киев)
03.12.2021 в 13:45
Распустили в такой матери эту недокоманду и не мучили задницу.
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