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Полузащитник Металлиста может покинуть команду
Осеннюю часть сезона он провел в аренде в другом клубе
Фото: ФК Металлист
"Металлист" не намерен возвращать полузащитника Андрея Стрижака после аренды в "Олимпике", сообщает Meta-ratings.com.ua.
Стрижак начинал сезон в харьковском клубе, но в конце августа был отправлен за игровой практикой в "Олимпик". В его составе 22-летний хавбек провел 9 матчей в Первой лиге. В декабре срок арендного соглашения истек, и где продолжится карьера Стрижака, пока не ясно. Контракт полузащитника с "Металлистом" рассчитан до середины 2023 года.
Ранее Стрижак поиграл за киевский "Арсенал", "Шахтер" U-19, "Ворсклу" U-21, "Черноморец" и "Горняк-Спорт".
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