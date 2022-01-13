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Полузащитник Металлиста может покинуть команду

Первая лига
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Осеннюю часть сезона он провел в аренде в другом клубе

Полузащитник Металлиста может покинуть команду

Фото: ФК Металлист

Новина українською

"Металлист" не намерен возвращать полузащитника Андрея Стрижака после аренды в "Олимпике", сообщает Meta-ratings.com.ua.

Стрижак начинал сезон в харьковском клубе, но в конце августа был отправлен за игровой практикой в "Олимпик". В его составе 22-летний хавбек провел 9 матчей в Первой лиге. В декабре срок арендного соглашения истек, и где продолжится карьера Стрижака, пока не ясно. Контракт полузащитника с "Металлистом" рассчитан до середины 2023 года.

Ранее Стрижак поиграл за киевский "Арсенал", "Шахтер" U-19, "Ворсклу" U-21, "Черноморец" и "Горняк-Спорт".

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В статье: Олимпик (Донецк) Андрей Стрижак Металлист (Харьков)
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Источник:
Meta-Ratings

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