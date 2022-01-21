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Кривбасс вышел из отпуска и провел первую тренировку
Криворожцы запланировали три сбора
Фото: ФК Кривбасс
Вчера, 20 января, футболисты "Кривбасса" вышли из отпуска и провели первую тренировку. Оно состоялось в крытом манеже Академии на искусственном газоне.
Вместе с остальной командой занимались игроки, которые в первой части сезона находились в аренде в других клубах: вратарь Дмитрий Черныш, защитники Иван Семенихин, Игорь Коцюмака, Глеб Попчук, полузащитники Иван Козак, Максим Пирогов и Евгений Николашин.
Также все футболисты прошли плановый медосмотр.
Первый зимний сбор криворожцы проведут в Кривом Роге с 20 января до 4 февраля (без контрольных матчей; запланированы только двусторонки). После чего отправятся на второй сбор с 8 по 22 февраля в турецкий город Лара, третий – с 26 февраля до 11 марта в турецкий город Белек.
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