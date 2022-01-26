Пейшото: Ярославский лично провел мне экскурсию по Харькову

Нападающий "Металлиста" Матеус Пейшото в эксклюзивном комментарии Футбол NEWS рассказал об атмосфере в харьковской команде.

"Президент "Металлиста" Александр Ярославский лично провел мне экскурсию по Харькову, рассказал историю клуба от зарождения и по нынешний момент. Он любит футбол и болельщиков. Президент принял легионеров очень хорошо, мы чувствуем себя как одна семья.

Мы не делим команду на иностранцев и украинцев. Все едины. Я адаптировался к игре команды. Наш тренер Александр Кучер делает все, чтобы мы чувствовали себя комфортно на футбольном поле", — сказал Пейшото.