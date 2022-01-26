  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Пейшото: Ярославский лично провел мне экскурсию по Харькову
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пейшото: Ярославский лично провел мне экскурсию по Харькову

Первая лига
(2 голосов)

Нападающий "Металлиста" - об атмосфере в команде

Пейшото: Ярославский лично провел мне экскурсию по Харькову

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Нападающий "Металлиста" Матеус Пейшото в эксклюзивном комментарии Футбол NEWS рассказал об атмосфере в харьковской команде.

"Президент "Металлиста" Александр Ярославский лично провел мне экскурсию по Харькову, рассказал историю клуба от зарождения и по нынешний момент. Он любит футбол и болельщиков. Президент принял легионеров очень хорошо, мы чувствуем себя как одна семья.

Мы не делим команду на иностранцев и украинцев. Все едины. Я адаптировался к игре команды. Наш тренер Александр Кучер делает все, чтобы мы чувствовали себя комфортно на футбольном поле", — сказал Пейшото.

Читайте такжеЯрославский: Футбол должен быть вне политики. Как только начинают смешивать — нет ни футбола, ни политики
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист (Харьков) Матеус Пейшото
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол NEWS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...