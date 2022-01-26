Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пейшото: Ярославский лично провел мне экскурсию по Харькову
Нападающий "Металлиста" - об атмосфере в команде
Фото: ФК Металлист
Нападающий "Металлиста" Матеус Пейшото в эксклюзивном комментарии Футбол NEWS рассказал об атмосфере в харьковской команде.
"Президент "Металлиста" Александр Ярославский лично провел мне экскурсию по Харькову, рассказал историю клуба от зарождения и по нынешний момент. Он любит футбол и болельщиков. Президент принял легионеров очень хорошо, мы чувствуем себя как одна семья.
Мы не делим команду на иностранцев и украинцев. Все едины. Я адаптировался к игре команды. Наш тренер Александр Кучер делает все, чтобы мы чувствовали себя комфортно на футбольном поле", — сказал Пейшото.
Популярное сейчас
- Победа СК Полтавы, ничья Левого Берега с клубом УПЛ. Все спарринги клубов Второй лиги
- Суркис: Это грабеж. Только враги могли убрать турнир U-21
- Manchester Evening News: Зинченко остается в Сити и летом начнет переговоры по новому контракту
- Металлист благодаря голу Риаскоса обыграл Слован
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса